Сьогоднішня ціна Agent Rogue (ROGUE)

Поточна ціна Agent Rogue (ROGUE) сьогодні становить 0.00121808 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна ROGUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Rogue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.32K USD

- зміна ціни Agent Rogue протягом дня — +34.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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