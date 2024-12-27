Ціна Agent Rogue (ROGUE)
Поточна ціна Agent Rogue (ROGUE) сьогодні становить 0.00121808 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна ROGUE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent Rogue:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.32K USD
- зміна ціни Agent Rogue протягом дня — +34.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent Rogue до USD становила $ +0.00031364.
За останні 30 днів зміна ціни Agent Rogue до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent Rogue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent Rogue до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031364
|+34.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent Rogue: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.62%
+34.68%
-19.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools.
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|1 ROGUE до AUD
A$0.001948928
|1 ROGUE до GBP
￡0.0009622832
|1 ROGUE до EUR
€0.0011693568
|1 ROGUE до USD
$0.00121808
|1 ROGUE до MYR
RM0.0054448176
|1 ROGUE до TRY
₺0.0429495008
|1 ROGUE до JPY
¥0.192273928
|1 ROGUE до RUB
₽0.1256084096
|1 ROGUE до INR
₹0.1041945632
|1 ROGUE до IDR
Rp19.9685213952
|1 ROGUE до PHP
₱0.0706120976
|1 ROGUE до EGP
￡E.0.0619637296
|1 ROGUE до BRL
R$0.0075277344
|1 ROGUE до CAD
C$0.0017540352
|1 ROGUE до BDT
৳0.145316944
|1 ROGUE до NGN
₦1.8855634784
|1 ROGUE до UAH
₴0.0509888288
|1 ROGUE до VES
Bs0.06212208
|1 ROGUE до PKR
Rs0.3385409744
|1 ROGUE до KZT
₸0.6301493264
|1 ROGUE до THB
฿0.0415121664
|1 ROGUE до TWD
NT$0.0399773856
|1 ROGUE до CHF
Fr0.001096272
|1 ROGUE до HKD
HK$0.0094523008
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.د.م0.0122538848