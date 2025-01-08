Сьогоднішня ціна Aejo (AEJO)

Поточна ціна Aejo (AEJO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.86K USD. Ціна AEJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aejo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.21K USD

- зміна ціни Aejo протягом дня — -12.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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