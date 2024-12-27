Сьогоднішня ціна ADAPad (ADAPAD)

Поточна ціна ADAPad (ADAPAD) сьогодні становить 0.00670942 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна ADAPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADAPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.76 USD

- зміна ціни ADAPad протягом дня — -1.89%

- циркуляційна пропозиція – 373.23M USD

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