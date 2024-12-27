Ціна ADAPad (ADAPAD)
Поточна ціна ADAPad (ADAPAD) сьогодні становить 0.00670942 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна ADAPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADAPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.76 USD
- зміна ціни ADAPad протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 373.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADAPad до USD становила $ -0.000129709813137613.
За останні 30 днів зміна ціни ADAPad до USD становила $ -0.0004612847.
За останні 60 днів зміна ціни ADAPad до USD становила $ +0.0045020543.
За останні 90 днів зміна ціни ADAPad до USD становила $ +0.002116039323119247.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000129709813137613
|-1.89%
|30 днів
|$ -0.0004612847
|-6.87%
|60 днів
|$ +0.0045020543
|+67.10%
|90 днів
|$ +0.002116039323119247
|+46.07%
Останній аналіз цін ADAPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-1.89%
-3.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem
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