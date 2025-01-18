Сьогоднішня ціна Aave WETH (AWETH)

Поточна ціна Aave WETH (AWETH) сьогодні становить 3,257.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.30 USD

- зміна ціни Aave WETH протягом дня — -4.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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