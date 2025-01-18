Ціна Aave WETH (AWETH)
Поточна ціна Aave WETH (AWETH) сьогодні становить 3,257.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.30 USD
- зміна ціни Aave WETH протягом дня — -4.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AWETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AWETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave WETH до USD становила $ -166.894841162376.
За останні 30 днів зміна ціни Aave WETH до USD становила $ -371.1644523440.
За останні 60 днів зміна ціни Aave WETH до USD становила $ +158.9963075680.
За останні 90 днів зміна ціни Aave WETH до USD становила $ +608.4202803488176.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -166.894841162376
|-4.87%
|30 днів
|$ -371.1644523440
|-11.39%
|60 днів
|$ +158.9963075680
|+4.88%
|90 днів
|$ +608.4202803488176
|+22.97%
Останній аналіз цін Aave WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-4.87%
+0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AWETH до AUD
A$5,244.1564
|1 AWETH до GBP
￡2,670.9368
|1 AWETH до EUR
€3,159.5228
|1 AWETH до USD
$3,257.24
|1 AWETH до MYR
RM14,657.58
|1 AWETH до TRY
₺115,404.0132
|1 AWETH до JPY
¥509,171.7568
|1 AWETH до RUB
₽333,834.5276
|1 AWETH до INR
₹282,011.8392
|1 AWETH до IDR
Rp53,397,368.5056
|1 AWETH до PHP
₱190,711.402
|1 AWETH до EGP
￡E.164,164.896
|1 AWETH до BRL
R$19,869.164
|1 AWETH до CAD
C$4,690.4256
|1 AWETH до BDT
৳395,754.66
|1 AWETH до NGN
₦5,073,574.7412
|1 AWETH до UAH
₴137,162.3764
|1 AWETH до VES
Bs175,890.96
|1 AWETH до PKR
Rs908,053.3672
|1 AWETH до KZT
₸1,728,877.8472
|1 AWETH до THB
฿112,016.4836
|1 AWETH до TWD
NT$107,130.6236
|1 AWETH до CHF
Fr2,964.0884
|1 AWETH до HKD
HK$25,341.3272
|1 AWETH до MAD
.د.م32,702.6896