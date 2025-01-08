Ціна Aark Digital (AARK)
Поточна ціна Aark Digital (AARK) сьогодні становить 0.0029086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aark Digital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.46K USD
- зміна ціни Aark Digital протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aark Digital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aark Digital до USD становила $ -0.0014363175.
За останні 60 днів зміна ціни Aark Digital до USD становила $ -0.0005102786.
За останні 90 днів зміна ціни Aark Digital до USD становила $ -0.004269692821654952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.04%
|30 днів
|$ -0.0014363175
|-49.38%
|60 днів
|$ -0.0005102786
|-17.54%
|90 днів
|$ -0.004269692821654952
|-59.48%
Останній аналіз цін Aark Digital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-1.04%
+2.87%
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