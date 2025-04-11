Що таке Smart Valor (VALOR)

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Проєкт Smart Valor доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Smart Valor. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу VALOR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Smart Valor у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Smart Valor безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Smart Valor

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Smart Valor, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна VALOR? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Smart Valor.

Історія ціни Smart Valor

Відстеження траєкторії ціни VALOR надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії VALOR. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Smart Valor.

Як купити Smart Valor (VALOR)

Шукаєте як купити Smart Valor? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Smart Valor на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

VALOR до місцевих валют

1 VALOR до VND ₫ 64.128141 1 VALOR до AUD A$ 0.00397659 1 VALOR до GBP ￡ 0.00190076 1 VALOR до EUR € 0.00220088 1 VALOR до USD $ 0.002501 1 VALOR до MYR RM 0.01105442 1 VALOR до TRY ₺ 0.09518806 1 VALOR до JPY ¥ 0.35896853 1 VALOR до RUB ₽ 0.20813322 1 VALOR до INR ₹ 0.21528608 1 VALOR до IDR Rp 41.68331666 1 VALOR до KRW ₩ 3.55254545 1 VALOR до PHP ₱ 0.14300718 1 VALOR до EGP ￡E. 0.1283013 1 VALOR до BRL R$ 0.01465586 1 VALOR до CAD C$ 0.00345138 1 VALOR до BDT ৳ 0.30394653 1 VALOR до NGN ₦ 3.99519744 1 VALOR до UAH ₴ 0.1035414 1 VALOR до VES Bs 0.177571 1 VALOR до PKR Rs 0.70133042 1 VALOR до KZT ₸ 1.29249179 1 VALOR до THB ฿ 0.08370847 1 VALOR до TWD NT$ 0.08095737 1 VALOR до AED د.إ 0.00917867 1 VALOR до CHF Fr 0.00202581 1 VALOR до HKD HK$ 0.01938275 1 VALOR до MAD .د.م 0.0232593 1 VALOR до MXN $ 0.05084533

Ресурс Smart Valor

Щоб дізнатися більше про Smart Valor, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Smart Valor Яка сьогодні ціна Smart Valor (VALOR)? Поточна ціна Smart Valor (VALOR) становить 0.002501 USD . Яка ринкова капіталізація Smart Valor (VALOR)? Поточна ринкова капіталізація Smart Valor становить $ 125.79K USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції VALOR на ринкову ціну в реальному часі 0.002501 USD . Яка циркуляційна пропозиція Smart Valor (VALOR)? Поточна циркуляційна пропозиція Smart Valor (VALOR) становить 50.30M USD . Яка була найвища ціна Smart Valor (VALOR)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Smart Valor (VALOR) становить 0.2 USD . Який обсяг торгівлі Smart Valor (VALOR) за 24 год? Обсяг торгівлі Smart Valor (VALOR) за 24 год становить $ 14.31K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.