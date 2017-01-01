Токеноміка Smart Valor (VALOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Smart Valor (VALOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smart Valor (VALOR) SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth. Офіційний вебсайт: https://smartvalor.com/en/ Whitepaper: https://res.smartvalor.com/public/SMART-VALOR-WhitePaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a Купити VALOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smart Valor (VALOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smart Valor (VALOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,84K $ 49,84K $ 49,84K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 50,30M $ 50,30M $ 50,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 99,10K $ 99,10K $ 99,10K Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,000472503917688144 $ 0,000472503917688144 $ 0,000472503917688144 Поточна ціна: $ 0,000991 $ 0,000991 $ 0,000991 Дізнайтеся більше про ціну Smart Valor (VALOR)

Токеноміка Smart Valor (VALOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smart Valor (VALOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VALOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VALOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VALOR, досліджуйте ціну токена VALOR в реальному часі!

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