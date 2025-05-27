Що таке Love Terminal (TERMINAL)

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

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TERMINAL до місцевих валют

1 TERMINAL до VND ₫ 0,307692 1 TERMINAL до AUD A$ 0,0000186 1 TERMINAL до GBP ￡ 0,00000888 1 TERMINAL до EUR € 0,00001056 1 TERMINAL до USD $ 0,000012 1 TERMINAL до MYR RM 0,00005076 1 TERMINAL до TRY ₺ 0,00046848 1 TERMINAL до JPY ¥ 0,00173208 1 TERMINAL до RUB ₽ 0,000963 1 TERMINAL до INR ₹ 0,0010242 1 TERMINAL до IDR Rp 0,19672128 1 TERMINAL до KRW ₩ 0,01650612 1 TERMINAL до PHP ₱ 0,0006666 1 TERMINAL до EGP ￡E. 0,00059772 1 TERMINAL до BRL R$ 0,0000678 1 TERMINAL до CAD C$ 0,00001644 1 TERMINAL до BDT ৳ 0,00146496 1 TERMINAL до NGN ₦ 0,01901736 1 TERMINAL до UAH ₴ 0,00050016 1 TERMINAL до VES Bs 0,001128 1 TERMINAL до PKR Rs 0,00337932 1 TERMINAL до KZT ₸ 0,00610992 1 TERMINAL до THB ฿ 0,0003936 1 TERMINAL до TWD NT$ 0,00036012 1 TERMINAL до AED د.إ 0,00004404 1 TERMINAL до CHF Fr 0,00000984 1 TERMINAL до HKD HK$ 0,00009396 1 TERMINAL до MAD .د.م 0,00011076 1 TERMINAL до MXN $ 0,00023064

Ресурс Love Terminal

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