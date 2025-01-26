Що таке HALL OF LEGENDS ( HOL)

Hall of Legends — це токен залучення знаменитостей та фанатів, який використовує колективну мережу знаменитостей та їх шанувальників для підтримки соціальних ініціатив у всьому світі.

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