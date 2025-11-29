ChainOpera AI розкриває потенціал колективного інтелекту через мережу ШІ-агентів, створених та керованих спільнотою. Проєкт побудований на основі застосунку Super AI та повнофункціональної ШІ-інфраструктури, яка підтримує економіку творців для проєктування, розподілу та використання ШІ-агентів, навчання та моделей припущення на розподілених GPU, а також блокчейн на базі ШІ для перевірки прав власності, атрибуції та прозорої участі. ChainOpera перетворює способи створення та обміну інтелектом, об'єднуючи користувачів, розробників та провайдерів інфраструктури за допомогою механізмів спільної участі, відкриваючи нову еру відкритого та колективного ШІ.