ChainOpera AI розкриває потенціал колективного інтелекту через мережу ШІ-агентів, створених та керованих спільнотою. Проєкт побудований на основі застосунку Super AI та повнофункціональної ШІ-інфраструктури, яка підтримує економіку творців для проєктування, розподілу та використання ШІ-агентів, навчання та моделей припущення на розподілених GPU, а також блокчейн на базі ШІ для перевірки прав власності, атрибуції та прозорої участі. ChainOpera перетворює способи створення та обміну інтелектом, об'єднуючи користувачів, розробників та провайдерів інфраструктури за допомогою механізмів спільної участі, відкриваючи нову еру відкритого та колективного ШІ.
Токеноміка ChainOpera AI (COAI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки ChainOpera AI (COAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів COAI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COAI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку COAI, досліджуйте ціну токена COAI в реальному часі!
Історія ціни ChainOpera AI (COAI)
Аналіз історії ціни COAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни COAI
Хочете знати, куди рухається COAI? Наша сторінка прогнозу ціни COAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
