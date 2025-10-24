Згідно з вашим прогнозом, ChainOpera AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 18,9597 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, ChainOpera AI потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 19,9076 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна COAI на 2027 рік становить $ 20,9030 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна COAI на 2028 рік становить $ 21,9482 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COAI у 2029 році становить $ 23,0456, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COAI у 2030 році становить $ 24,1979, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна ChainOpera AI потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 39,4158.

У 2050 році ціна ChainOpera AI потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 64,2042.