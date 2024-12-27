Сьогоднішня ціна 8Pay (8PAY)

Поточна ціна 8Pay (8PAY) сьогодні становить 0.00248288 USD з ринковою капіталізацією $ 160.71K USD. Ціна 8PAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 8Pay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD

- зміна ціни 8Pay протягом дня — -3.18%

- циркуляційна пропозиція – 64.73M USD

Отримуйте оновлення цін 8PAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 8PAY.