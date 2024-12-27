Ціна 8Pay (8PAY)
Поточна ціна 8Pay (8PAY) сьогодні становить 0.00248288 USD з ринковою капіталізацією $ 160.71K USD. Ціна 8PAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 8Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD
- зміна ціни 8Pay протягом дня — -3.18%
- циркуляційна пропозиція – 64.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 8Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 8Pay до USD становила $ +0.0003058729.
За останні 60 днів зміна ціни 8Pay до USD становила $ -0.0000061900.
За останні 90 днів зміна ціни 8Pay до USD становила $ +0.0000022150669657516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.18%
|30 днів
|$ +0.0003058729
|+12.32%
|60 днів
|$ -0.0000061900
|-0.24%
|90 днів
|$ +0.0000022150669657516
|+0.09%
Останній аналіз цін 8Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-3.18%
+2.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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