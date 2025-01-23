Ціна 4Chan (4CHAN)
Поточна ціна 4Chan (4CHAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 4CHAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4Chan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.19K USD
- зміна ціни 4Chan протягом дня — -4.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4Chan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4Chan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4Chan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4Chan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.47%
|30 днів
|$ 0
|-2.96%
|60 днів
|$ 0
|-41.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4Chan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-4.47%
-17.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network. 4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike. The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born. The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value. The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
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