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โทเค็น ระบบนิเวศ Radix ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Radix เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Radix
Radix
XRD
$ 0.0009324
+0.28%
-4.82%
+2.91%
$ 12.50M
$ 62.02M
2
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.999614
0.00%
+0.00%
+2.03%
$ 381.86K
$ 10.44K
3
CaviarNine LSU Pool LP
CaviarNine LSU Pool LP
LSULP
$ 0.00113267
-0.08%
-0.02%
+3.28%
$ 309.66K
$ 215.87
4
Astrolescent
Astrolescent
ASTRL
$ 0.00807968
+0.09%
-0.00%
+5.85%
$ 132.51K
$ 92.98
5
DefiPlaza
DefiPlaza
DFP2
$ 0.00189227
+0.12%
-0.01%
+5.57%
$ 126.24K
$ 147.40
6
DogeCube
DogeCube
DOGECUBE
$ 5.39E-6
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 43.14K
--
7
Ociswap
Ociswap
OCI
$ 0.0006682
+0.12%
-0.02%
+3.15%
$ 30.44K
$ 1.85
8
WOWO
WOWO
WOWO
$ 3.899E-5
-0.05%
-2.50%
+4.64%
$ 28.90K
--
9
EARLY Radix
EARLY Radix
EARLY
$ 2.069E-5
-0.05%
-3.00%
-11.96%
$ 20.69K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Radix คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Radix เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.58M
โทเค็น ระบบนิเวศ Radix ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Radix ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOGECUBE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Radix กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Radix ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Radix ยอดนิยม รวมถึง XRD, HUSDC, LSULP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Radix คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Radix ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.58M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Radix นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง