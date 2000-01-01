โปรโตคอลการให้กู้และการยืมเป็นแอปพลิเคชันหลักของ DeFi ที่เปิดให้ผู้ใช้นำสินทรัพย์ไปปล่อยเพื่อรับผลตอบแทน หรือใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายที่ไม่ต้องขออนุญาตเหล่านี้ใช้สัญญาอัจฉริยะในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติตามพลวัตของอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไป โทเค็นดั้งเดิมจะถูกนำมาใช้เพื่อการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ การแบ่งปันรายได้ และการสร้างแรงจูงใจให้เกิดสภาพคล่องในโปรโตคอล
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โปรโตคอลการให้ยืม/กู้ยืม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง