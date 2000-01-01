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$1,000,000 TradFi Gala
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โทเค็นโปรโตคอลการให้ยืมและกู้ยืมชั้นนำตามมูลค่าราคาตลาด

โปรโตคอลการให้กู้และการยืมเป็นแอปพลิเคชันหลักของ DeFi ที่เปิดให้ผู้ใช้นำสินทรัพย์ไปปล่อยเพื่อรับผลตอบแทน หรือใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายที่ไม่ต้องขออนุญาตเหล่านี้ใช้สัญญาอัจฉริยะในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติตามพลวัตของอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไป โทเค็นดั้งเดิมจะถูกนำมาใช้เพื่อการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ การแบ่งปันรายได้ และการสร้างแรงจูงใจให้เกิดสภาพคล่องในโปรโตคอล

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.7
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0134
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16427
+0.37%
+0.78%
+8.61%
$ 196.00M
$ 438.36K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.21
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01797
+0.06%
-0.94%
-1.43%
$ 86.72M
$ 3.06M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 52.565
-0.50%
-1.00%
-8.46%
$ 52.53M
$ 1.03K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.7227
+0.33%
+1.32%
-0.87%
$ 44.58M
$ 19.36K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01436
+0.14%
+0.70%
-1.91%
$ 40.20M
$ 3.69M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01513
-0.59%
-0.13%
+2.86%
$ 29.08M
$ 3.62M
11
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.1118
-0.01%
-0.22%
-1.25%
$ 27.98M
$ 3.42M
12
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1247
-0.20%
-3.47%
-6.10%
$ 26.86M
$ 50.89K
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002644
+0.08%
+0.42%
-1.42%
$ 26.37M
$ 3.23T
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.05781
+0.10%
+0.61%
-11.18%
$ 23.65M
$ 1.04M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.14659
-0.05%
-0.07%
-14.85%
$ 21.39M
$ 591.21K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11622
-0.02%
+0.17%
+16.95%
$ 15.00M
$ 647.18K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7886
+0.46%
+2.29%
+0.18%
$ 14.01M
$ 146.56K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00286696
+1.62%
+0.01%
-3.64%
$ 12.99M
$ 27.82K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02484
+0.33%
+18.16%
+2.80%
$ 10.69M
$ 9.91M
20
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.00133
-0.37%
+0.53%
+1.14%
$ 9.60M
$ 38.43M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0.102482
+0.06%
+0.00%
+0.33%
$ 8.89M
$ 9.98K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06026
+0.05%
-3.08%
-4.80%
$ 7.22M
$ 226.88K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02978424
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.66M
$ 15.48K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01610479
+0.02%
-0.00%
+0.29%
$ 6.25M
$ 145.05K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007047
+0.23%
+0.26%
-12.73%
$ 5.74M
$ 7.79M
26
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00801296
+0.06%
0.00%
-6.15%
$ 5.13M
$ 206.40K
27
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.050268
+0.04%
+0.01%
-0.67%
$ 3.72M
$ 312.15
28
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.176119
+1.61%
-0.00%
+2.11%
$ 3.58M
$ 257.82
29
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00937844
0.00%
-0.00%
-2.16%
$ 3.13M
$ 3.83K
30
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00030982
+0.06%
-0.03%
-7.06%
$ 3.10M
$ 710.38
31
Blend
Blend
BLND
$ 0.04133549
+0.08%
+0.00%
+7.43%
$ 2.78M
$ 1.58K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03007
+1.45%
+1.79%
-3.59%
$ 2.63M
$ 1.83M
33
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00103157
+1.13%
-0.01%
-28.69%
$ 1.30M
$ 11.96K
34
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.0153672
0.00%
-0.01%
-2.72%
$ 1.24M
$ 570.75
35
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00279335
0.00%
-0.02%
-7.82%
$ 733.37K
$ 4.35K
36
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.00404124
-0.07%
-0.11%
-12.89%
$ 656.51K
$ 193.87K
37
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007287
-0.14%
-0.89%
-4.88%
$ 625.31K
$ 8.99M
38
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00039057
-0.01%
0.00%
-4.50%
$ 561.22K
$ 20.86K
39
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00538413
+0.06%
-0.00%
-4.57%
$ 538.43K
$ 3.69
40
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01049418
+0.09%
-0.05%
-7.63%
$ 374.84K
$ 1.70K
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00129723
-0.13%
-0.11%
-14.49%
$ 365.17K
$ 828.44
43
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00542447
+0.06%
--
-1.78%
$ 336.24K
$ 6.84
44
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.318327
+0.09%
-0.02%
-18.61%
$ 318.27K
$ 5.37K
45
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.00646535
+0.23%
-0.59%
-58.94%
$ 263.05K
$ 21.11K
46
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.052249
-0.01%
+0.05%
+35.90%
$ 134.91K
$ 4.29K
47
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.841E-5
0.00%
+0.10%
-2.10%
$ 117.03K
--
48
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03031693
0.00%
--
-0.13%
$ 97.12K
$ 14.99
49
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00063727
+0.01%
+0.01%
+3.05%
$ 96.66K
$ 249.43
50
dForce
dForce
DF
$ 9.407E-5
0.00%
-3.20%
+8.97%
$ 94.07K
--

คำถามที่พบบ่อย

โปรโตคอลการให้กู้และการยืมแบบกระจายศูนย์ทำงานได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารแบบดั้งเดิม
โปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจทำงานผ่านสัญญาอัจฉริยะที่รวบรวมสภาพคล่องจากผู้ฝากเงินและจับคู่กับผู้กู้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางทางการธนาคารและการตรวจสอบเครดิต
การวางหลักประกันเกินมูลค่าใน DeFi คืออะไร
เนื่องจาก DeFi เป็นระบบที่ไม่ระบุตัวตนเป็นส่วนใหญ่ การวางหลักประกันเกินกว่ามูลค่าจริงจึงกำหนดให้ผู้กู้ต้องฝากสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการกู้ยืม สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้กู้จะได้รับการชำระคืนเสมอ แม้ว่าผู้กู้จะผิดนัดชำระก็ตาม
อัตราดอกเบี้ยบนโปรโตคอลการให้กู้ยืมคริปโทเคอร์เรนซีถูกกำหนดอย่างไร
อัตราดอกเบี้ยบนโปรโตคอลการให้กู้ยืมคริปโทเคอร์เรนซีจะถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมแบบเรียลไทม์ โดยอิงตามอัตราการใช้งานของพูลสภาพคล่อง ความต้องการกู้ยืมที่สูงจะกระตุ้นให้อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงดูดผู้ฝากสินทรัพย์ให้มากขึ้น
กลไกการชำระบัญชี มีบทบาทอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มการกู้ยืมใน DeFi
กลไกการชำระบัญชีช่วยปกป้องความมั่นคงทางการเงินของโปรโตคอล หากมูลค่าหลักประกันของผู้กู้ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดเนื่องจากความผันผวนของตลาด สัญญาอัจฉริยะจะทำการขายหลักประกันโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระหนี้และปกป้องผู้ให้กู้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โปรโตคอลการให้ยืม/กู้ยืม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง