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ราคาปัจจุบัน Seamless Protocol วันนี้ คือ 0.00653269 USD มูลค่าตลาด SEAM เท่ากับ 265,781 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Seamless Protocol วันนี้ คือ 0.00653269 USD มูลค่าตลาด SEAM เท่ากับ 265,781 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Seamless Protocol ราคา (SEAM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SEAM เป็น USD

$0.00653715
$0.00653715$0.00653715
-0.17%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Seamless Protocol (SEAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:52:04 (UTC+8)

ราคา Seamless Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Seamless Protocol (SEAM) วันนี้ $ 0.00653269, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 58.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SEAM เป็น USD คือ $ 0.00653269 ต่อ SEAM.

Seamless Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 265,781 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.69M SEAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SEAM เทรดระหว่าง $ 0.00389082 (ต่ำ) กับ $ 0.01576435 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.35 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00389082

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SEAM เคลื่อนไหว +0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -58.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 21.38K.

Seamless Protocol (SEAM) ข้อมูลการตลาด

$ 265.78K
$ 265.78K$ 265.78K

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

$ 653.25K
$ 653.25K$ 653.25K

40.69M
40.69M 40.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Seamless Protocol คือ $ 265.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 21.38K อุปทานหมุนเวียนของ SEAM คือ 40.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 653.25K

ประวัติราคา Seamless Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00389082
$ 0.00389082$ 0.00389082
ต่ำสุด 24h
$ 0.01576435
$ 0.01576435$ 0.01576435
สูงสุด 24h

$ 0.00389082
$ 0.00389082$ 0.00389082

$ 0.01576435
$ 0.01576435$ 0.01576435

$ 14.35
$ 14.35$ 14.35

$ 0.00389082
$ 0.00389082$ 0.00389082

+0.67%

-58.55%

-58.72%

-58.72%

ประวัติราคา Seamless Protocol (SEAM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Seamless Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.009230368179213024
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Seamless Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0055294687
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Seamless Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003403583
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Seamless Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000021669101743

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.009230368179213024-58.55%
30 วัน$ -0.0055294687-84.64%
60 วัน$ -0.0003403583-5.21%
90 วัน$ +0.00000021669101743+0.00%

การคาดการณ์ราคา Seamless Protocol

การคาดการณ์ราคา Seamless Protocol (SEAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SEAM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Seamless Protocol (SEAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Seamless Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Seamless Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SEAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Seamless Protocol

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เกี่ยวกับ Seamless Protocol

มูลค่าปัจจุบันของ Seamless Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Seamless Protocol เทรดที่ราคา ฿0.2109697153086350660000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -58.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ SEAM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Seamless Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

Seamless Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ SEAM เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.1256519424183825480000 ถึง ฿0.5091012173431895900000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ SEAM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Seamless Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ SEAM อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Seamless Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:52:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Seamless Protocol (SEAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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