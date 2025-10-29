ราคาปัจจุบัน SparkDEX วันนี้ คือ 0.0247374 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SparkDEX วันนี้ คือ 0.0247374 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPRK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SparkDEX ราคา (SPRK)

ราคาปัจจุบัน 1 SPRK เป็น USD

$0.02478567
$0.02478567
-3.90%1D
SparkDEX (SPRK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SparkDEX (SPRK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02478567
$ 0.02478567
ต่ำสุด 24h
$ 0.02581093
$ 0.02581093
สูงสุด 24h

$ 0.02478567
$ 0.02478567

$ 0.02581093
$ 0.02581093

$ 0.04726344
$ 0.04726344

$ 0.01998888
$ 0.01998888

-1.36%

-3.79%

-2.93%

-2.93%

ราคาเรียลไทม์ SparkDEX (SPRK) คือ $0.0247374 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPRK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02478567 และราคาสูงสุด $ 0.02581093 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPRK คือ $ 0.04726344 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01998888

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPRK มีการเปลี่ยนแปลง -1.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SparkDEX (SPRK) ข้อมูลการตลาด

$ 1.61M
$ 1.61M

--
----

$ 24.69M
$ 24.69M

64.88M
64.88M

996,289,436.0
996,289,436.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SparkDEX คือ $ 1.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPRK คือ 64.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 996289436.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.69M

ประวัติราคา SparkDEX (SPRK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX เป็น USD เท่ากับ $ -0.00097611263720756
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0091278928
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0046573721
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX เป็น USD เท่ากับ $ +0.004298033440188146

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00097611263720756-3.79%
30 วัน$ -0.0091278928-36.89%
60 วัน$ -0.0046573721-18.82%
90 วัน$ +0.004298033440188146+21.03%

อะไรคือ SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SparkDEX (USD)

SparkDEX (SPRK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SparkDEX (SPRK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SparkDEX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SparkDEX ตอนนี้!

SPRK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SparkDEX (SPRK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SparkDEX (SPRK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPRKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SparkDEX (SPRK)

วันนี้ SparkDEX (SPRK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPRK เป็นUSD คือ 0.0247374 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPRK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPRK เป็น USD คือ $ 0.0247374 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SparkDEX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPRK คือ $ 1.61M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPRK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPRK คือ 64.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPRK คือเท่าใด?
SPRK ถึงราคา ATH ที่ 0.04726344 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPRK คือเท่าไร?
SPRK ถึงราคา ATL ที่ 0.01998888 USD
ปริมาณการเทรดของ SPRK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPRK คือ -- USD
ปีนี้ SPRK จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPRK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPRK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SparkDEX (SPRK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

