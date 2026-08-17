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ราคาปัจจุบัน SparkDEX Staked FLR วันนี้ คือ 0.00612728 USD มูลค่าตลาด STFLR เท่ากับ 1,624,658 USD ติดตามการอัปเดตราคา STFLR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SparkDEX Staked FLR วันนี้ คือ 0.00612728 USD มูลค่าตลาด STFLR เท่ากับ 1,624,658 USD ติดตามการอัปเดตราคา STFLR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SparkDEX Staked FLR ราคา (STFLR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STFLR เป็น USD

$0.00612726
$0.00612726$0.00612726
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SparkDEX Staked FLR (STFLR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:23:27 (UTC+8)

ราคา SparkDEX Staked FLR วันนี้

ราคาปัจจุบัน SparkDEX Staked FLR (STFLR) วันนี้ $ 0.00612728, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STFLR เป็น USD คือ $ 0.00612728 ต่อ STFLR.

SparkDEX Staked FLR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,624,658 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 265.19M STFLR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STFLR เทรดระหว่าง $ 0.00612548 (ต่ำ) กับ $ 0.00622603 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01056251 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00583454

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STFLR เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 18.59K.

SparkDEX Staked FLR (STFLR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 18.59K
$ 18.59K$ 18.59K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

265.19M
265.19M 265.19M

265,189,444.9472692
265,189,444.9472692 265,189,444.9472692

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SparkDEX Staked FLR คือ $ 1.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.59K อุปทานหมุนเวียนของ STFLR คือ 265.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 265189444.9472692 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.62M

ประวัติราคา SparkDEX Staked FLR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00612548
$ 0.00612548$ 0.00612548
ต่ำสุด 24h
$ 0.00622603
$ 0.00622603$ 0.00622603
สูงสุด 24h

$ 0.00612548
$ 0.00612548$ 0.00612548

$ 0.00622603
$ 0.00622603$ 0.00622603

$ 0.01056251
$ 0.01056251$ 0.01056251

$ 0.00583454
$ 0.00583454$ 0.00583454

+0.03%

-1.13%

-3.18%

-3.18%

ประวัติราคา SparkDEX Staked FLR (STFLR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX Staked FLR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX Staked FLR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005275888
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX Staked FLR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012658654
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SparkDEX Staked FLR เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000698048678596

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.13%
30 วัน$ -0.0005275888-8.61%
60 วัน$ -0.0012658654-20.65%
90 วัน$ +0.000000698048678596+0.00%

การคาดการณ์ราคา SparkDEX Staked FLR

การคาดการณ์ราคา SparkDEX Staked FLR (STFLR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STFLR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SparkDEX Staked FLR (STFLR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SparkDEX Staked FLR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SparkDEX Staked FLR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STFLR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SparkDEX Staked FLR

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เกี่ยวกับ SparkDEX Staked FLR

ราคาตลาดปัจจุบันของ STFLR คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.1978851408802681632000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

SparkDEX Staked FLR มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 STFLR แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ STFLR เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน STFLR มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ SparkDEX Staked FLR วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.1978270085191577712000 และ ฿0.2010743468022966132000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ STFLR ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ STFLR เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SparkDEX Staked FLR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:23:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SparkDEX Staked FLR (STFLR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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