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ราคาปัจจุบัน Firelight Staked XRP วันนี้ คือ 0.995997 USD มูลค่าตลาด STXRP เท่ากับ 56,473,065 USD ติดตามการอัปเดตราคา STXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Firelight Staked XRP วันนี้ คือ 0.995997 USD มูลค่าตลาด STXRP เท่ากับ 56,473,065 USD ติดตามการอัปเดตราคา STXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Firelight Staked XRP ราคา (STXRP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STXRP เป็น USD

$0.988472
$0.988472$0.988472
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Firelight Staked XRP (STXRP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:49:05 (UTC+8)

ราคา Firelight Staked XRP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Firelight Staked XRP (STXRP) วันนี้ $ 0.995997, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STXRP เป็น USD คือ $ 0.995997 ต่อ STXRP.

Firelight Staked XRP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 56,473,065 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 56.70M STXRP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STXRP เทรดระหว่าง $ 0.994593 (ต่ำ) กับ $ 1.002 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.4 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.961388

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STXRP เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.21K.

Firelight Staked XRP (STXRP) ข้อมูลการตลาด

$ 56.47M
$ 56.47M$ 56.47M

$ 11.21K
$ 11.21K$ 11.21K

$ 56.47M
$ 56.47M$ 56.47M

56.70M
56.70M 56.70M

56,698,537.481884
56,698,537.481884 56,698,537.481884

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Firelight Staked XRP คือ $ 56.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.21K อุปทานหมุนเวียนของ STXRP คือ 56.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 56698537.481884 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 56.47M

ประวัติราคา Firelight Staked XRP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.994593
$ 0.994593$ 0.994593
ต่ำสุด 24h
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
สูงสุด 24h

$ 0.994593
$ 0.994593$ 0.994593

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0.961388
$ 0.961388$ 0.961388

-0.01%

-0.35%

-4.11%

-4.11%

ประวัติราคา Firelight Staked XRP (STXRP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Firelight Staked XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.003498217967479289
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Firelight Staked XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0818593002
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Firelight Staked XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.1676312750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Firelight Staked XRP เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000166846792

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003498217967479289-0.35%
30 วัน$ -0.0818593002-8.21%
60 วัน$ -0.1676312750-16.83%
90 วัน$ +0.000000166846792+0.00%

การคาดการณ์ราคา Firelight Staked XRP

การคาดการณ์ราคา Firelight Staked XRP (STXRP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STXRP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Firelight Staked XRP (STXRP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Firelight Staked XRP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Firelight Staked XRP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STXRP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Firelight Staked XRP

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Firelight Staked XRP (STXRP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Flare Network EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ Firelight Staked XRP

ราคาปัจจุบันของ Firelight Staked XRP คือเท่าไร?

Firelight Staked XRP (STXRP) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.16712027265984112000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Firelight Staked XRP มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem STXRP มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STXRP ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STXRP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Firelight Staked XRP มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 56698537.481884 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STXRP คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Firelight Staked XRP ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1823876853.06355032240000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Firelight Staked XRP มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Firelight Staked XRP เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem STXRP แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Firelight Staked XRP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:49:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Firelight Staked XRP (STXRP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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