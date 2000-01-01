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โทเค็น โปรโตคอล BTCfi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โปรโตคอล BTCfi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 55.50K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.265
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1866
-1.64%
-16.20%
+41.17%
$ 48.64M
$ 463.88K
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03612
0.00%
-3.97%
-6.89%
$ 42.52M
$ 28.06M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003335
-0.24%
-1.74%
-6.14%
$ 37.20M
$ 16.75M
6
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00972
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
7
Test
Test
TST
$ 0.014298
+0.44%
+0.34%
-38.30%
$ 13.41M
$ 5.68M
8
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0009221
-0.30%
+3.86%
+4.58%
$ 6.71M
$ 66.22M
9
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.006319
+4.09%
-9.76%
+14.77%
$ 5.96M
$ 111.90M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011191
-0.14%
+0.62%
+1.32%
$ 4.36M
$ 4.95M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
-43.76%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002297
-0.35%
+0.57%
-10.42%
$ 3.40M
$ 25.56M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.107706
0.00%
--
+1.41%
$ 1.40M
$ 1.30
14
$ 0.001786
0.00%
+2.47%
+2.89%
$ 1.08M
$ 36.05M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007292
-0.14%
-0.89%
-4.88%
$ 625.31K
$ 8.99M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00295787
+0.08%
+0.00%
-45.98%
$ 275.53K
$ 23.59K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03035
+2.67%
+6.34%
+42.16%
--
$ 2.34M
19
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1078
-3.01%
+2.41%
-3.28%
--
$ 738.83K
20
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003355
+0.09%
+0.33%
+1.33%
--
$ 16.30M
21
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002755
+0.33%
-1.47%
-2.35%
--
$ 798.41M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โปรโตคอล BTCfi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โปรโตคอล BTCfi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.42B
โทเค็น โปรโตคอล BTCfi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โปรโตคอล BTCfi ที่ติดตามบน MEXC นั้น BTR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โปรโตคอล BTCfi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 โปรโตคอล BTCfi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โปรโตคอล BTCfi ยอดนิยม รวมถึง U, PENDLE, BR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โปรโตคอล BTCfi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โปรโตคอล BTCfi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โปรโตคอล BTCfi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง