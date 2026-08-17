pSTAKE Finance ราคา (PSTAKE)
ราคาปัจจุบัน pSTAKE Finance (PSTAKE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PSTAKE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PSTAKE.
pSTAKE Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 47,627 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 439.65M PSTAKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PSTAKE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.21 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PSTAKE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.43.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ pSTAKE Finance คือ $ 47.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.43 อุปทานหมุนเวียนของ PSTAKE คือ 439.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.17K
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|0.00%
|60 วัน
|$ 0
|+27.33%
|90 วัน
|--
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ในปี 2040 ราคาของ pSTAKE Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ pSTAKE Finance ใช้งาน?
pSTAKE Finance ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย
ราคาปัจจุบันของ PSTAKE เป็นเท่าไร?
โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์
pSTAKE Finance อยู่ในหมวดหมู่ใด?
pSTAKE Finance จัดอยู่ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ PSTAKE กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI
มูลค่าตามราคาตลาดของ pSTAKE Finance เป็นเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿1538088.38793886780000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7049 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ PSTAKE จำนวนเท่าไร?
มีโทเคน 439651042.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ
การซื้อขายของ pSTAKE Finance ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา PSTAKE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด
ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา pSTAKE Finance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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