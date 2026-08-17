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ราคาปัจจุบัน pSTAKE Finance วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PSTAKE เท่ากับ 47,627 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSTAKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน pSTAKE Finance วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PSTAKE เท่ากับ 47,627 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSTAKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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pSTAKE Finance ราคา (PSTAKE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PSTAKE เป็น USD

$0.00010833
$0.00010833$0.00010833
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:05:11 (UTC+8)

ราคา pSTAKE Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน pSTAKE Finance (PSTAKE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PSTAKE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PSTAKE.

pSTAKE Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 47,627 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 439.65M PSTAKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PSTAKE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.21 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PSTAKE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.43.

pSTAKE Finance (PSTAKE) ข้อมูลการตลาด

$ 47.63K
$ 47.63K$ 47.63K

$ 15.43
$ 15.43$ 15.43

$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ pSTAKE Finance คือ $ 47.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.43 อุปทานหมุนเวียนของ PSTAKE คือ 439.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.17K

ประวัติราคา pSTAKE Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
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$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

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ประวัติราคา pSTAKE Finance (PSTAKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSTAKE Finance เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0+27.33%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา pSTAKE Finance

การคาดการณ์ราคา pSTAKE Finance (PSTAKE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PSTAKE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา pSTAKE Finance (PSTAKE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ pSTAKE Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา pSTAKE Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PSTAKE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา pSTAKE Finance

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pSTAKE Finance (PSTAKE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ pSTAKE Finance

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ pSTAKE Finance ใช้งาน?

pSTAKE Finance ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ PSTAKE เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

pSTAKE Finance อยู่ในหมวดหมู่ใด?

pSTAKE Finance จัดอยู่ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ PSTAKE กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ pSTAKE Finance เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿1538088.38793886780000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7049 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ PSTAKE จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 439651042.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ pSTAKE Finance ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา PSTAKE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา pSTAKE Finance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ pSTAKE Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:05:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ pSTAKE Finance (PSTAKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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