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ราคาปัจจุบัน Lnfi Network วันนี้ คือ 0.00295958 USD มูลค่าตลาด LN เท่ากับ 275,690 USD ติดตามการอัปเดตราคา LN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lnfi Network วันนี้ คือ 0.00295958 USD มูลค่าตลาด LN เท่ากับ 275,690 USD ติดตามการอัปเดตราคา LN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lnfi Network ราคา (LN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LN เป็น USD

$0.00295969
$0.00295969$0.00295969
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lnfi Network (LN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:56:03 (UTC+8)

ราคา Lnfi Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lnfi Network (LN) วันนี้ $ 0.00295958, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LN เป็น USD คือ $ 0.00295958 ต่อ LN.

Lnfi Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 275,690 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 93.15M LN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LN เทรดระหว่าง $ 0.00291315 (ต่ำ) กับ $ 0.0030551 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.056908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00288861

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LN เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -45.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 23.26K.

Lnfi Network (LN) ข้อมูลการตลาด

$ 275.69K
$ 275.69K$ 275.69K

$ 23.26K
$ 23.26K$ 23.26K

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

93.15M
93.15M 93.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lnfi Network คือ $ 275.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 23.26K อุปทานหมุนเวียนของ LN คือ 93.15M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.96M

ประวัติราคา Lnfi Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00291315
$ 0.00291315$ 0.00291315
ต่ำสุด 24h
$ 0.0030551
$ 0.0030551$ 0.0030551
สูงสุด 24h

$ 0.00291315
$ 0.00291315$ 0.00291315

$ 0.0030551
$ 0.0030551$ 0.0030551

$ 0.056908
$ 0.056908$ 0.056908

$ 0.00288861
$ 0.00288861$ 0.00288861

-0.00%

-0.26%

-45.95%

-45.95%

ประวัติราคา Lnfi Network (LN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014669007
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012273203
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lnfi Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000066567821874

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.26%
30 วัน$ -0.0014669007-49.56%
60 วัน$ -0.0012273203-41.46%
90 วัน$ -0.0000000066567821874-0.00%

การคาดการณ์ราคา Lnfi Network

การคาดการณ์ราคา Lnfi Network (LN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lnfi Network (LN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lnfi Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lnfi Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lnfi Network

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เกี่ยวกับ Lnfi Network

ราคาสดของ Lnfi Network คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0955780467208960120000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ LN อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Lnfi Network คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8903260.49658526600000 Lnfi Network อยู่ในอันดับที่ #4290 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

LN มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ LN มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0940786148051339100000 และ ฿0.098662813823924140000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Lnfi Network คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (93154162.364341 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lnfi Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:56:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lnfi Network (LN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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