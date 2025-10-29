ราคาปัจจุบัน grail วันนี้ คือ 3.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN81 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN81 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน grail วันนี้ คือ 3.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN81 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN81 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN81

ข้อมูลราคา SN81

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SN81

โทเคโนมิกส์ SN81

การคาดการณ์ราคา SN81

grail ราคา (SN81)

ราคาปัจจุบัน 1 SN81 เป็น USD

$3.96
$3.96$3.96
+6.60%1D
grail (SN81) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา grail (SN81) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.61
$ 3.61$ 3.61
ต่ำสุด 24h
$ 4.05
$ 4.05$ 4.05
สูงสุด 24h

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

$ 7.51
$ 7.51$ 7.51

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

-0.66%

+6.63%

+3.78%

+3.78%

ราคาเรียลไทม์ grail (SN81) คือ $3.96 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN81 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.61 และราคาสูงสุด $ 4.05 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN81 คือ $ 7.51 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.92

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN81 มีการเปลี่ยนแปลง -0.66% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +6.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

grail (SN81) ข้อมูลการตลาด

$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M

--
----

$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M

2.31M
2.31M 2.31M

2,305,685.414931616
2,305,685.414931616 2,305,685.414931616

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ grail คือ $ 9.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN81 คือ 2.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 2305685.414931616 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.12M

ประวัติราคา grail (SN81) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา grail เป็น USD เท่ากับ $ +0.245771
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา grail เป็น USD เท่ากับ $ +0.8026920000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา grail เป็น USD เท่ากับ $ +0.1514300040
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา grail เป็น USD เท่ากับ $ +0.9952102383466075

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.245771+6.63%
30 วัน$ +0.8026920000+20.27%
60 วัน$ +0.1514300040+3.82%
90 วัน$ +0.9952102383466075+33.57%

อะไรคือ grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา grail (USD)

grail (SN81) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ grail (SN81) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ grail

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา grail ตอนนี้!

SN81 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ grail (SN81)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ grail (SN81) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SN81โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ grail (SN81)

วันนี้ grail (SN81) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SN81 เป็นUSD คือ 3.96 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SN81 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SN81 เป็น USD คือ $ 3.96 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ grail คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SN81 คือ $ 9.12M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SN81 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SN81 คือ 2.31M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SN81 คือเท่าใด?
SN81 ถึงราคา ATH ที่ 7.51 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SN81 คือเท่าไร?
SN81 ถึงราคา ATL ที่ 1.92 USD
ปริมาณการเทรดของ SN81 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SN81 คือ -- USD
ปีนี้ SN81 จะสูงขึ้นอีกไหม?
SN81 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SN81 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ grail (SN81)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

