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ราคาปัจจุบัน SN21 AdTAO วันนี้ คือ 0.655265 USD มูลค่าตลาด SN21 เท่ากับ 3,253,307 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN21 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SN21 AdTAO วันนี้ คือ 0.655265 USD มูลค่าตลาด SN21 เท่ากับ 3,253,307 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN21 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SN21 AdTAO ราคา (SN21)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN21 เป็น USD

$0.652922
$0.652922$0.652922
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SN21 AdTAO (SN21) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:11:08 (UTC+8)

ราคา SN21 AdTAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน SN21 AdTAO (SN21) วันนี้ $ 0.655265, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN21 เป็น USD คือ $ 0.655265 ต่อ SN21.

SN21 AdTAO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,253,307 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.96M SN21 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN21 เทรดระหว่าง $ 0.641547 (ต่ำ) กับ $ 0.66064 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00977233

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN21 เคลื่อนไหว +0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.32K.

SN21 AdTAO (SN21) ข้อมูลการตลาด

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

$ 10.32K
$ 10.32K$ 10.32K

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

4.96M
4.96M 4.96M

4,964,698.354762827
4,964,698.354762827 4,964,698.354762827

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SN21 AdTAO คือ $ 3.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.32K อุปทานหมุนเวียนของ SN21 คือ 4.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 4964698.354762827 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.25M

ประวัติราคา SN21 AdTAO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.641547
$ 0.641547$ 0.641547
ต่ำสุด 24h
$ 0.66064
$ 0.66064$ 0.66064
สูงสุด 24h

$ 0.641547
$ 0.641547$ 0.641547

$ 0.66064
$ 0.66064$ 0.66064

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.00977233
$ 0.00977233$ 0.00977233

+0.85%

+1.21%

+1.68%

+1.68%

ประวัติราคา SN21 AdTAO (SN21) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SN21 AdTAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00780729
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SN21 AdTAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.1314707314
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SN21 AdTAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.2226842091
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SN21 AdTAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002376203322

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00780729+1.21%
30 วัน$ -0.1314707314-20.06%
60 วัน$ -0.2226842091-33.98%
90 วัน$ -0.0000002376203322-0.00%

การคาดการณ์ราคา SN21 AdTAO

การคาดการณ์ราคา SN21 AdTAO (SN21) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN21 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SN21 AdTAO (SN21) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SN21 AdTAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SN21 AdTAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN21 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SN21 AdTAO

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เกี่ยวกับ SN21 AdTAO

ราคาปัจจุบันของ SN21 AdTAO (SN21) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿21.16227866833389660000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.20% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น SN21 จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ SN21 คือ 4964698.354762827 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง SN21 AdTAO กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ SN21 ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ SN21 AdTAO วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿105068009.62609225908000 ทำให้ SN21 AdTAO อยู่ในอันดับที่ #1857 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ SN21 ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ SN21 AdTAO?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SN21 AdTAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:11:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SN21 AdTAO (SN21)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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