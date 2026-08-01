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ราคาปัจจุบัน Blockmachine วันนี้ คือ 2.1 USD มูลค่าตลาด SN19 เท่ากับ 9,949,294 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN19 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Blockmachine วันนี้ คือ 2.1 USD มูลค่าตลาด SN19 เท่ากับ 9,949,294 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN19 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Blockmachine ราคา (SN19)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN19 เป็น USD

$2.12
$2.12$2.12
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blockmachine (SN19) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:08:45 (UTC+8)

ราคา Blockmachine วันนี้

ราคาปัจจุบัน Blockmachine (SN19) วันนี้ $ 2.1, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN19 เป็น USD คือ $ 2.1 ต่อ SN19.

Blockmachine มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,949,294 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.74M SN19 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN19 เทรดระหว่าง $ 2.07 (ต่ำ) กับ $ 2.13 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 17.11 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02696116

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN19 เคลื่อนไหว -0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 83.84K.

Blockmachine (SN19) ข้อมูลการตลาด

$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M

$ 83.84K
$ 83.84K$ 83.84K

$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M

4.74M
4.74M 4.74M

4,738,011.874012374
4,738,011.874012374 4,738,011.874012374

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blockmachine คือ $ 9.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 83.84K อุปทานหมุนเวียนของ SN19 คือ 4.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 4738011.874012374 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.95M

ประวัติราคา Blockmachine USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.07
$ 2.07$ 2.07
ต่ำสุด 24h
$ 2.13
$ 2.13$ 2.13
สูงสุด 24h

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 17.11
$ 17.11$ 17.11

$ 0.02696116
$ 0.02696116$ 0.02696116

-0.46%

-0.04%

-1.66%

-1.66%

ประวัติราคา Blockmachine (SN19) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blockmachine เป็น USD เท่ากับ $ -0.000917942847612707
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockmachine เป็น USD เท่ากับ $ +0.1681104600
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockmachine เป็น USD เท่ากับ $ -0.6177876600
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockmachine เป็น USD เท่ากับ $ -0.0088703791911447

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000917942847612707-0.04%
30 วัน$ +0.1681104600+8.01%
60 วัน$ -0.6177876600-29.41%
90 วัน$ -0.0088703791911447-0.00%

การคาดการณ์ราคา Blockmachine

การคาดการณ์ราคา Blockmachine (SN19) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN19 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Blockmachine (SN19) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Blockmachine อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Blockmachine จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN19 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Blockmachine

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เกี่ยวกับ Blockmachine

ราคาปัจจุบันของ Blockmachine คือเท่าไร?

Blockmachine ซื้อขายอยู่ที่ ฿67.815656517756000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.04% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Blockmachine คือ ฿552.5361347708596000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.8706613170858392176000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ SN19 ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿321294240.23722412584000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1159 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Blockmachine เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ SN19

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 4738011.874012374 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Blockmachine อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Blockmachine อยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ SN19 อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ SN19 สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blockmachine

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:08:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Blockmachine (SN19)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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