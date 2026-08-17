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ราคาปัจจุบัน Quantum Compute วันนี้ คือ 0.867933 USD มูลค่าตลาด SN48 เท่ากับ 4,289,823 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN48 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Quantum Compute วันนี้ คือ 0.867933 USD มูลค่าตลาด SN48 เท่ากับ 4,289,823 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN48 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Quantum Compute ราคา (SN48)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN48 เป็น USD

$0.875691
$0.875691$0.875691
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Quantum Compute (SN48) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:10:22 (UTC+8)

ราคา Quantum Compute วันนี้

ราคาปัจจุบัน Quantum Compute (SN48) วันนี้ $ 0.867933, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN48 เป็น USD คือ $ 0.867933 ต่อ SN48.

Quantum Compute มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,289,823 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.94M SN48 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN48 เทรดระหว่าง $ 0.853281 (ต่ำ) กับ $ 0.882172 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.74 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00968784

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN48 เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.77K.

Quantum Compute (SN48) ข้อมูลการตลาด

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

$ 24.77K
$ 24.77K$ 24.77K

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

4.94M
4.94M 4.94M

4,942,448.065326644
4,942,448.065326644 4,942,448.065326644

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quantum Compute คือ $ 4.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.77K อุปทานหมุนเวียนของ SN48 คือ 4.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 4942448.065326644 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.29M

ประวัติราคา Quantum Compute USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.853281
$ 0.853281$ 0.853281
ต่ำสุด 24h
$ 0.882172
$ 0.882172$ 0.882172
สูงสุด 24h

$ 0.853281
$ 0.853281$ 0.853281

$ 0.882172
$ 0.882172$ 0.882172

$ 7.74
$ 7.74$ 7.74

$ 0.00968784
$ 0.00968784$ 0.00968784

-0.08%

+0.69%

-4.74%

-4.74%

ประวัติราคา Quantum Compute (SN48) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Quantum Compute เป็น USD เท่ากับ $ +0.00597639
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantum Compute เป็น USD เท่ากับ $ -0.1108842559
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantum Compute เป็น USD เท่ากับ $ -0.2228447487
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quantum Compute เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000011170336874

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00597639+0.69%
30 วัน$ -0.1108842559-12.77%
60 วัน$ -0.2228447487-25.67%
90 วัน$ +0.0000011170336874+0.00%

การคาดการณ์ราคา Quantum Compute

การคาดการณ์ราคา Quantum Compute (SN48) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN48 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Quantum Compute (SN48) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Quantum Compute อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Quantum Compute จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN48 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Quantum Compute

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เกี่ยวกับ Quantum Compute

ราคาตลาดปัจจุบันของ Quantum Compute คือเท่าไร?

Quantum Compute มีมูลค่าอยู่ที่ ฿28.02943013015611620000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SN48 มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SN48 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Quantum Compute มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SN48 คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 4942448.065326644 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Quantum Compute คือเท่าไร?

Quantum Compute มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SN48 มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets โมเมนตัมของ SN48 จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Quantum Compute

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:10:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Quantum Compute (SN48)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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