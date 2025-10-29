ราคาปัจจุบัน basilica วันนี้ คือ 4.07 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN39 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN39 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน basilica วันนี้ คือ 4.07 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN39 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN39 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN39

ข้อมูลราคา SN39

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SN39

โทเคโนมิกส์ SN39

การคาดการณ์ราคา SN39

basilica โลโก้

basilica ราคา (SN39)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN39 เป็น USD

$4.07
$4.07$4.07
+7.50%1D
mexc
USD
basilica (SN39) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา basilica (SN39) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.66
$ 3.66$ 3.66
ต่ำสุด 24h
$ 4.11
$ 4.11$ 4.11
สูงสุด 24h

$ 3.66
$ 3.66$ 3.66

$ 4.11
$ 4.11$ 4.11

$ 15.73
$ 15.73$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387$ 0.517387

-0.91%

+7.58%

+4.14%

+4.14%

ราคาเรียลไทม์ basilica (SN39) คือ $4.07 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN39 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.66 และราคาสูงสุด $ 4.11 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN39 คือ $ 15.73 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.517387

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN39 มีการเปลี่ยนแปลง -0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

basilica (SN39) ข้อมูลการตลาด

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

--
----

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

2.59M
2.59M 2.59M

2,585,557.985898496
2,585,557.985898496 2,585,557.985898496

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ basilica คือ $ 10.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN39 คือ 2.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 2585557.985898496 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.54M

ประวัติราคา basilica (SN39) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา basilica เป็น USD เท่ากับ $ +0.287255
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา basilica เป็น USD เท่ากับ $ +0.5147866240
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา basilica เป็น USD เท่ากับ $ -1.0316749960
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา basilica เป็น USD เท่ากับ $ -3.433198777512357

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.287255+7.58%
30 วัน$ +0.5147866240+12.65%
60 วัน$ -1.0316749960-25.34%
90 วัน$ -3.433198777512357-45.75%

อะไรคือ basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

การคาดการณ์ราคา basilica (USD)

basilica (SN39) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ basilica (SN39) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ basilica

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา basilica ตอนนี้!

SN39 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ basilica (SN39)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ basilica (SN39) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SN39โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ basilica (SN39)

วันนี้ basilica (SN39) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SN39 เป็นUSD คือ 4.07 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SN39 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SN39 เป็น USD คือ $ 4.07 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ basilica คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SN39 คือ $ 10.54M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SN39 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SN39 คือ 2.59M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SN39 คือเท่าใด?
SN39 ถึงราคา ATH ที่ 15.73 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SN39 คือเท่าไร?
SN39 ถึงราคา ATL ที่ 0.517387 USD
ปริมาณการเทรดของ SN39 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SN39 คือ -- USD
ปีนี้ SN39 จะสูงขึ้นอีกไหม?
SN39 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SN39 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
