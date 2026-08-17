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ราคาปัจจุบัน Vanta Network วันนี้ คือ 5.74 USD มูลค่าตลาด SN8 เท่ากับ 28,940,131 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN8 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vanta Network วันนี้ คือ 5.74 USD มูลค่าตลาด SN8 เท่ากับ 28,940,131 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN8 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vanta Network ราคา (SN8)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN8 เป็น USD

$5.78
$5.78$5.78
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vanta Network (SN8) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:08 (UTC+8)

ราคา Vanta Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vanta Network (SN8) วันนี้ $ 5.74, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN8 เป็น USD คือ $ 5.74 ต่อ SN8.

Vanta Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 28,940,131 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.04M SN8 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN8 เทรดระหว่าง $ 5.64 (ต่ำ) กับ $ 5.78 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 25.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.06021

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN8 เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81.53K.

Vanta Network (SN8) ข้อมูลการตลาด

$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M

$ 81.53K
$ 81.53K$ 81.53K

$ 28.94M
$ 28.94M$ 28.94M

5.04M
5.04M 5.04M

5,038,713.845341476
5,038,713.845341476 5,038,713.845341476

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vanta Network คือ $ 28.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81.53K อุปทานหมุนเวียนของ SN8 คือ 5.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 5038713.845341476 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.94M

ประวัติราคา Vanta Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 5.64
$ 5.64$ 5.64
ต่ำสุด 24h
$ 5.78
$ 5.78$ 5.78
สูงสุด 24h

$ 5.64
$ 5.64$ 5.64

$ 5.78
$ 5.78$ 5.78

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

$ 0.06021
$ 0.06021$ 0.06021

-0.29%

-0.61%

-5.39%

-5.39%

ประวัติราคา Vanta Network (SN8) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vanta Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.03542668689816075
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanta Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0095903920
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanta Network เป็น USD เท่ากับ $ +265.7592350420
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vanta Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.003446753300931

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.03542668689816075-0.61%
30 วัน$ -0.0095903920-0.16%
60 วัน$ +265.7592350420+4,629.95%
90 วัน$ -0.003446753300931-0.00%

การคาดการณ์ราคา Vanta Network

การคาดการณ์ราคา Vanta Network (SN8) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN8 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vanta Network (SN8) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vanta Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vanta Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN8 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vanta Network

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เกี่ยวกับ Vanta Network

ราคาตลาดปัจจุบันของ SN8 คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿185.3832076602828000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Vanta Network มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 SN8 แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ SN8 เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน SN8 มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Vanta Network วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿182.1535350529608000 และ ฿186.6750767032116000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ SN8 ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ SN8 เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vanta Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vanta Network (SN8)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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