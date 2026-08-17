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ราคาปัจจุบัน Level 114 วันนี้ คือ 2.08 USD มูลค่าตลาด SN114 เท่ากับ 3,156,682 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN114 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Level 114 วันนี้ คือ 2.08 USD มูลค่าตลาด SN114 เท่ากับ 3,156,682 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN114 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN114

ข้อมูลราคา SN114

SN114 คืออะไร

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Level 114 ราคา (SN114)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN114 เป็น USD

$2.13
$2.13$2.13
+0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Level 114 (SN114) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:46:02 (UTC+8)

ราคา Level 114 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Level 114 (SN114) วันนี้ $ 2.08, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN114 เป็น USD คือ $ 2.08 ต่อ SN114.

Level 114 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,156,682 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.51M SN114 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN114 เทรดระหว่าง $ 1.91 (ต่ำ) กับ $ 2.1 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.45 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01604766

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN114 เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 71.39K.

Level 114 (SN114) ข้อมูลการตลาด

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 71.39K
$ 71.39K$ 71.39K

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

1.51M
1.51M 1.51M

1,511,572.674455596
1,511,572.674455596 1,511,572.674455596

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Level 114 คือ $ 3.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 71.39K อุปทานหมุนเวียนของ SN114 คือ 1.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 1511572.674455596 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.16M

ประวัติราคา Level 114 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.91
$ 1.91$ 1.91
ต่ำสุด 24h
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
สูงสุด 24h

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 4.45
$ 4.45$ 4.45

$ 0.01604766
$ 0.01604766$ 0.01604766

+0.26%

-1.93%

-13.37%

-13.37%

ประวัติราคา Level 114 (SN114) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Level 114 เป็น USD เท่ากับ $ -0.041132388685050536
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Level 114 เป็น USD เท่ากับ $ -0.4809147200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Level 114 เป็น USD เท่ากับ $ -0.4485087360
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Level 114 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004956012659974

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.041132388685050536-1.93%
30 วัน$ -0.4809147200-23.12%
60 วัน$ -0.4485087360-21.56%
90 วัน$ -0.0004956012659974-0.00%

การคาดการณ์ราคา Level 114

การคาดการณ์ราคา Level 114 (SN114) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN114 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Level 114 (SN114) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Level 114 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Level 114 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN114 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Level 114

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เกี่ยวกับ Level 114

ราคาปัจจุบันของ Level 114 คือเท่าไร?

Level 114 ซื้อขายอยู่ที่ ฿67.1724829805120000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.93% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

SN114 เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -1.93% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SN114 กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Level 114 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN114 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Level 114 ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿101943349.96148489480000 ส่งผลให้ SN114 อยู่ในอันดับที่ #1877 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿61.6824242753740000 ถึง ฿67.818372239940000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

SN114 มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Level 114 มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SN114 อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1511572.674455596 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Level 114

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:46:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Level 114 (SN114)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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