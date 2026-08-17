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ราคาปัจจุบัน Flux Protocol วันนี้ คือ 0.00322947 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 810,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Flux Protocol วันนี้ คือ 0.00322947 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 810,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Flux Protocol ราคา (FLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FLX เป็น USD

$0.00322947
$0.00322947$0.00322947
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Flux Protocol (FLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:55:14 (UTC+8)

ราคา Flux Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Flux Protocol (FLX) วันนี้ $ 0.00322947, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLX เป็น USD คือ $ 0.00322947 ต่อ FLX.

Flux Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 810,550 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 268.53M FLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.47 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00309991

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.38.

Flux Protocol (FLX) ข้อมูลการตลาด

$ 810.55K
$ 810.55K$ 810.55K

$ 5.38
$ 5.38$ 5.38

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

268.53M
268.53M 268.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flux Protocol คือ $ 810.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.38 อุปทานหมุนเวียนของ FLX คือ 268.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.23M

ประวัติราคา Flux Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 0.00309991
$ 0.00309991$ 0.00309991

--

--

+0.62%

+0.62%

ประวัติราคา Flux Protocol (FLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flux Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flux Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002869458
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flux Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015948663
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flux Protocol เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0002869458-8.88%
60 วัน$ -0.0015948663-49.38%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Flux Protocol

การคาดการณ์ราคา Flux Protocol (FLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Flux Protocol (FLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Flux Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Flux Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Flux Protocol

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เกี่ยวกับ Flux Protocol

ราคาปัจจุบันของ Flux Protocol คือเท่าไร?

Flux Protocol ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1043002638631911312000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

FLX เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก FLX กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Flux Protocol มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem FLX แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Flux Protocol ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿26177849.26762272800000 ส่งผลให้ FLX อยู่ในอันดับที่ #2990 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

FLX มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Flux Protocol มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ FLX อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 268528277.09707725 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Flux Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:55:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Flux Protocol (FLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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