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โทเค็น เกมแอ็กชัน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมแอ็กชัน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0973
-1.32%
+6.56%
+1.67%
$ 18.14M
$ 268.08K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02381
-0.67%
-1.24%
+16.55%
$ 10.31M
$ 2.35M
3
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.0304
-0.23%
-3.40%
+1.67%
$ 7.52M
$ 2.28M
4
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002984
-0.33%
+1.29%
-8.54%
$ 7.05M
$ 20.27M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01293
-0.92%
-0.92%
-9.52%
$ 6.46M
$ 4.51M
6
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005637
+0.09%
-14.13%
+2.74%
$ 2.24M
$ 12.99M
7
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04208
+10.11%
-9.27%
-28.33%
$ 2.05M
$ 1.57M
8
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.26843E-7
+0.05%
-0.60%
+3.94%
$ 1.12M
--
9
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345859
-0.03%
-0.00%
-1.42%
$ 1.10M
$ 167.83K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0010971
0.00%
-0.02%
-5.94%
$ 962.39K
$ 1.49K
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01141431
-0.32%
-0.00%
-0.65%
$ 664.60K
$ 608.69
12
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
13
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001526
+0.07%
+0.73%
-4.38%
$ 569.93K
$ 1.03B
14
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000764
-0.91%
+1.87%
+8.53%
$ 476.15K
$ 15.00M
15
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00065285
-2.07%
-0.07%
-28.43%
$ 468.77K
$ 47.33K
16
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.396E-5
0.00%
-4.30%
-27.88%
$ 439.64K
--
17
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01825
-0.16%
-0.16%
+0.66%
$ 354.73K
$ 3.20M
18
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.12E-5
-0.21%
+0.70%
-4.26%
$ 308.31K
--
19
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00848946
-0.01%
-0.01%
+4.92%
$ 254.40K
$ 849.00
20
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00079828
0.00%
-0.00%
-1.28%
$ 240.42K
$ 521.07
21
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112192
-0.19%
-0.00%
-0.68%
$ 238.17K
$ 165.50
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
-16.58%
$ 209.00K
$ 17.02
23
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00045814
0.00%
-0.01%
+9.17%
$ 185.84K
$ 21.78
24
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032502
0.00%
+0.00%
-7.22%
$ 176.57K
$ 145.97
25
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01449805
+0.06%
-0.00%
+2.37%
$ 159.96K
$ 25.50
26
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00015316
0.00%
-0.00%
-4.75%
$ 153.16K
$ 154.00
27
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124719
0.00%
+0.02%
+4.42%
$ 120.21K
$ 155.36
28
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.206E-5
0.00%
+18.30%
+14.10%
$ 108.57K
--
29
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00010494
+0.10%
+0.05%
-22.05%
$ 104.90K
$ 3.72K
30
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 9.973E-5
+1.88%
+5.50%
-11.62%
$ 92.84K
--
31
REVV
REVV
REVV
$ 7.626E-5
-0.14%
-0.20%
-1.97%
$ 84.66K
--
32
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.286E-5
0.00%
-1.00%
-1.20%
$ 83.15K
--
33
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.001919
0.00%
-0.00%
-0.02%
$ 82.66K
$ 1.37
34
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00031659
-6.40%
-0.09%
-36.13%
$ 54.10K
$ 11.93K
35
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
36
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019429
0.00%
0.00%
-5.32%
$ 44.86K
$ 1.17
37
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
38
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.26E-6
0.00%
-0.30%
+0.93%
$ 32.14K
--
39
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00050482
0.00%
--
+1.82%
$ 31.01K
$ 8.56
40
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.47E-6
0.00%
0.00%
+0.24%
$ 26.30K
--
41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
0.00%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
44
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
0.00%
$ 19.98K
$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023767
0.00%
--
+0.14%
$ 18.79K
$ 5.51
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.505E-5
-0.20%
+1.90%
+1.96%
$ 18.51K
--
47
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.724E-5
0.00%
-1.10%
+2.29%
$ 16.62K
--
48
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010623
0.00%
0.00%
-9.23%
$ 15.61K
$ 13.70
49
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.33%
$ 15.26K
$ 1.99
50
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.508E-5
0.00%
-0.50%
-1.57%
$ 14.30K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมแอ็กชัน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมแอ็กชัน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 54 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $63.67M
โทเค็น เกมแอ็กชัน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมแอ็กชัน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BOMB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมแอ็กชัน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 54 เกมแอ็กชัน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมแอ็กชัน ยอดนิยม รวมถึง STAR, GODS, MAVIA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมแอ็กชัน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมแอ็กชัน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $63.67M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมแอ็กชัน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง