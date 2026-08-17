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ราคาปัจจุบัน Engines of Fury วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FURY เท่ากับ 15,258.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา FURY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Engines of Fury วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FURY เท่ากับ 15,258.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา FURY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Engines of Fury ราคา (FURY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FURY เป็น USD

$0.00017381
$0.00017381$0.00017381
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Engines of Fury (FURY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:35:05 (UTC+8)

ราคา Engines of Fury วันนี้

ราคาปัจจุบัน Engines of Fury (FURY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FURY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FURY.

Engines of Fury มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,258.96 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 58.35M FURY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FURY เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.943593 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FURY เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.99.

Engines of Fury (FURY) ข้อมูลการตลาด

$ 15.26K
$ 15.26K$ 15.26K

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 20.68K
$ 20.68K$ 20.68K

58.35M
58.35M 58.35M

119,000,000.0
119,000,000.0 119,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Engines of Fury คือ $ 15.26K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.99 อุปทานหมุนเวียนของ FURY คือ 58.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 119000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.68K

ประวัติราคา Engines of Fury USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.943593
$ 0.943593$ 0.943593

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.33%

+0.33%

ประวัติราคา Engines of Fury (FURY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Engines of Fury เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Engines of Fury เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Engines of Fury เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Engines of Fury เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-2.08%
60 วัน$ 0-31.67%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Engines of Fury

การคาดการณ์ราคา Engines of Fury (FURY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FURY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Engines of Fury (FURY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Engines of Fury อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Engines of Fury จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FURY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Engines of Fury

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Engines of Fury (FURY) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Action GamesBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ Engines of Fury

ราคาปัจจุบันของ Engines of Fury วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Engines of Fury อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ FURY เป็นอย่างไร?

FURY เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Engines of Fury มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน FURY กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า FURY กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Engines of Fury คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿492809.5180564857216000 Engines of Fury อยู่ในอันดับที่ #10250 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ FURY ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Engines of Fury เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿30.47465958174564528000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ FURY?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (58345815.327051915 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Shooting Games,Action Games และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Engines of Fury

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:35:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Engines of Fury (FURY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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