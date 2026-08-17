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ราคาปัจจุบัน ISLAND Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ISLAND เท่ากับ 56,770 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISLAND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ISLAND Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ISLAND เท่ากับ 56,770 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISLAND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ISLAND Token ราคา (ISLAND)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ISLAND เป็น USD

$0.00033429
$0.00033429$0.00033429
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ISLAND Token (ISLAND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:11:57 (UTC+8)

ราคา ISLAND Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน ISLAND Token (ISLAND) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ISLAND เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ISLAND.

ISLAND Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 56,770 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 136.54M ISLAND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ISLAND เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.218554 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ISLAND เคลื่อนไหว +0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -51.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.56K.

ISLAND Token (ISLAND) ข้อมูลการตลาด

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

$ 309.56K
$ 309.56K$ 309.56K

136.54M
136.54M 136.54M

926,532,338.737281
926,532,338.737281 926,532,338.737281

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ISLAND Token คือ $ 56.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.56K อุปทานหมุนเวียนของ ISLAND คือ 136.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 926532338.737281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 309.56K

ประวัติราคา ISLAND Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.218554
$ 0.218554$ 0.218554

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-4.48%

-51.81%

-51.81%

ประวัติราคา ISLAND Token (ISLAND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ISLAND Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISLAND Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISLAND Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISLAND Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.48%
30 วัน$ 0-88.91%
60 วัน$ 0-87.80%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ISLAND Token

การคาดการณ์ราคา ISLAND Token (ISLAND) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ISLAND ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ISLAND Token (ISLAND) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ISLAND Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ISLAND Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ISLAND ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ISLAND Token

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ISLAND Token (ISLAND) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Action GamesBase EcosystemEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ ISLAND Token

ราคาปัจจุบันของ ISLAND Token คือเท่าไร?

ISLAND Token มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -4.48% ในวันนี้

ชุมชนของ ISLAND เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ ISLAND Token อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Action Games การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ ISLAND ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

ISLAND เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿7.05808406025135560000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 136542641.36696386 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ISLAND Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:11:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ISLAND Token (ISLAND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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