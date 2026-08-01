BasedAI ราคา (BASEDAI)
ราคาปัจจุบัน BasedAI (BASEDAI) วันนี้ $ 0.01133249, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BASEDAI เป็น USD คือ $ 0.01133249 ต่อ BASEDAI.
BasedAI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 404,226 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 35.67M BASEDAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BASEDAI เทรดระหว่าง $ 0.01096011 (ต่ำ) กับ $ 0.01469758 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 11.12 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00770439
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BASEDAI เคลื่อนไหว +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 564.26.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BasedAI คือ $ 404.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 564.26 อุปทานหมุนเวียนของ BASEDAI คือ 35.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 35669420.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 404.23K
+0.68%
+3.00%
-7.38%
-7.38%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BasedAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00033003
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BasedAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001414419
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BasedAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005029234
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BasedAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000413274683257
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00033003
|+3.00%
|30 วัน
|$ -0.0001414419
|-1.24%
|60 วัน
|$ +0.0005029234
|+4.44%
|90 วัน
|$ -0.000000413274683257
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ BasedAI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาสดของ BasedAI คือเท่าไร?
มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.3659546958969801016000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 2.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ BASEDAI อย่างไร?
ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ BasedAI คือเท่าไร?
ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿13053477.47085174384000 BasedAI อยู่ในอันดับที่ #3813 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม
กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?
BASEDAI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก
วันนี้ BASEDAI มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว
ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.3539296061189950824000 และ ฿0.4746219426905769872000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว
ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ BasedAI คืออะไร?
ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (35669420.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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