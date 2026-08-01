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ราคาปัจจุบัน Aimonica Brands วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AIMONICA เท่ากับ 37,960 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIMONICA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aimonica Brands วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AIMONICA เท่ากับ 37,960 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIMONICA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aimonica Brands ราคา (AIMONICA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIMONICA เป็น USD

$0.00003792
$0.00003792$0.00003792
+1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aimonica Brands (AIMONICA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:58:13 (UTC+8)

ราคา Aimonica Brands วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aimonica Brands (AIMONICA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIMONICA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AIMONICA.

Aimonica Brands มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,960 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.89M AIMONICA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIMONICA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.091561 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIMONICA เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Aimonica Brands (AIMONICA) ข้อมูลการตลาด

$ 37.96K
$ 37.96K$ 37.96K

--
----

$ 37.96K
$ 37.96K$ 37.96K

999.89M
999.89M 999.89M

999,889,337.848125
999,889,337.848125 999,889,337.848125

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aimonica Brands คือ $ 37.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIMONICA คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999889337.848125 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.96K

ประวัติราคา Aimonica Brands USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091561
$ 0.091561$ 0.091561

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+1.12%

-1.94%

-1.94%

ประวัติราคา Aimonica Brands (AIMONICA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aimonica Brands เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aimonica Brands เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aimonica Brands เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aimonica Brands เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.12%
30 วัน$ 0-16.42%
60 วัน$ 0-7.61%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Aimonica Brands

การคาดการณ์ราคา Aimonica Brands (AIMONICA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AIMONICA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aimonica Brands (AIMONICA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aimonica Brands อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aimonica Brands จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AIMONICA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aimonica Brands

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Aimonica Brands (AIMONICA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI MemeBinance Alpha Spotlightdaos.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Aimonica Brands

ราคาปัจจุบันของ Aimonica Brands (AIMONICA) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.11% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น AIMONICA จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ AIMONICA คือ 999889337.848125 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Aimonica Brands กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ AIMONICA ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Aimonica Brands วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1225885.54191647440000 ทำให้ Aimonica Brands อยู่ในอันดับที่ #7458 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ AIMONICA ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Aimonica Brands?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 1.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,daos.fun Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aimonica Brands

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:58:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aimonica Brands (AIMONICA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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