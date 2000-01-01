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โทเค็น มีม AI ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีม AI เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,219.41
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.53
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.31
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.71
+0.21%
-0.15%
-2.16%
$ 2.17B
$ 2.70K
5
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17029
+0.04%
-2.95%
+35.93%
$ 170.23M
$ 628.57K
6
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02435
-0.04%
-0.82%
-8.71%
$ 154.34M
$ 2.50M
7
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14581
+0.08%
+1.49%
+5.52%
$ 144.42M
$ 902.96K
8
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06356
+0.11%
-1.46%
-4.82%
$ 126.14M
$ 855.28K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.005
0.00%
+0.05%
-5.83%
$ 72.46M
$ 14.07K
10
S
S
S
$ 0.02242
-0.13%
+0.76%
-4.06%
$ 64.63M
$ 3.33M
11
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2602
-0.42%
+3.92%
+0.97%
$ 62.12M
$ 529.87K
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007969
+0.05%
-0.25%
-6.96%
$ 54.98M
$ 79.07M
13
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.042624
-0.49%
+9.52%
+11.84%
$ 42.72M
$ 4.05M
14
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04257
-0.16%
-1.48%
+1.77%
$ 30.22M
$ 1.73M
15
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0207
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
16
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.03204
+0.31%
-5.94%
-74.84%
$ 26.88M
$ 35.28M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01773
+0.11%
-0.78%
-5.08%
$ 17.73M
$ 2.97M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017575
+0.22%
+1.62%
-1.68%
$ 17.47M
$ 5.57M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006149
-0.11%
-0.95%
-5.41%
$ 16.19M
$ 89.57M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154697
0.00%
--
+0.01%
$ 14.70M
$ 3.78
21
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002458
-0.32%
+0.82%
-2.81%
$ 13.60M
$ 21.64M
22
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.013
-0.15%
+0.62%
-8.49%
$ 13.04M
$ 4.34M
23
AVA
AVA
AVA
$ 0.1765
-0.06%
-2.17%
-11.86%
$ 12.91M
$ 281.09K
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001689
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
25
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012624
-0.50%
-0.27%
+10.01%
$ 12.65M
$ 5.59M
26
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.85
-0.31%
-0.77%
-1.99%
$ 12.64M
$ 5.42K
27
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03473
+0.03%
+3.68%
-0.03%
$ 11.90M
$ 2.11M
28
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
29
$ 0.015
+0.60%
+2.04%
-0.66%
$ 10.70M
$ 3.75M
30
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.724E-5
-1.16%
+0.10%
-1.59%
$ 9.84M
--
31
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.010116
+0.51%
+0.13%
-9.45%
$ 9.56M
$ 6.30M
32
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00868
+0.10%
+0.10%
+0.39%
$ 8.66M
$ 170.41K
33
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011348
+0.24%
-1.08%
-4.39%
$ 8.52M
$ 5.06M
34
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06201
+0.44%
+0.03%
-0.89%
$ 8.18M
$ 865.95K
35
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005885
-0.57%
-4.90%
+19.89%
$ 5.94M
$ 14.53M
36
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002471
-0.08%
-0.24%
-14.67%
$ 4.96M
$ 22.94M
37
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3538
+0.23%
-0.59%
-4.67%
$ 4.78M
$ 151.43K
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005605
-1.82%
+1.03%
-1.79%
$ 3.55M
$ 101.54M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.17
+1.27%
-0.96%
+0.14%
$ 3.48M
$ 10.82K
40
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.748E-5
-1.08%
+2.60%
+2.04%
$ 2.75M
--
41
KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.00265157
0.00%
--
-8.12%
$ 2.65M
$ 3.01
42
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00073978
+0.12%
-0.02%
+8.24%
$ 2.26M
$ 29.90
43
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003085
-0.49%
-1.51%
-12.74%
$ 2.23M
$ 18.08B
44
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01903
-1.29%
+0.10%
-1.24%
$ 2.13M
$ 2.51M
45
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.602E-5
-0.04%
-1.00%
-2.58%
$ 2.00M
--
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001844
0.00%
-3.91%
-11.05%
$ 1.84M
$ 17.63M
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00182688
-0.03%
+0.03%
+6.29%
$ 1.83M
$ 360.72K
48
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00189318
+0.21%
-0.00%
-2.87%
$ 1.70M
$ 2.71
49
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.69E-6
0.00%
-0.50%
+12.67%
$ 1.69M
--
50
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009416
+0.48%
-0.89%
-3.17%
$ 1.64M
$ 5,870.92T

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีม AI คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีม AI เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 232 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1541.42B
โทเค็น มีม AI ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีม AI ที่ติดตามบน MEXC นั้น FORG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 21.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีม AI กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 232 มีม AI ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีม AI ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีม AI คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีม AI ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1541.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม AI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง