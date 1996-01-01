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โทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นแบบบริดจ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,176.58
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.9
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.32
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.001
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.26
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3318
-0.06%
+0.15%
+0.36%
$ 31.48B
$ 7.53M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.8
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 491.03
+0.13%
+0.68%
-1.29%
$ 8.22B
$ 1.91K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,193.75
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.349
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004475
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
15
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04767
+0.25%
+0.19%
+0.78%
$ 2.14B
$ 1.55M
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6113
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
17
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.308
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
18
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 20.85K
19
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7648
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07517
+0.03%
-0.45%
-2.81%
$ 801.09M
$ 1.20M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.418
-0.07%
+0.71%
-4.58%
$ 336.65M
$ 523.01K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3221
-0.25%
+1.38%
+1.45%
$ 300.25M
$ 223.87K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0.03985
-0.10%
-0.40%
-4.74%
$ 287.05M
$ 1.27M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004803
-0.02%
-1.84%
-4.16%
$ 264.71M
$ 1.92B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.11%
-1.46%
-4.82%
$ 126.14M
$ 855.28K
27
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.38
+0.11%
+0.00%
-0.17%
$ 118.63M
$ 8.56M
28
$ 0.03967
+0.05%
-0.45%
-3.90%
$ 116.68M
$ 1.52M
29
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999585
+0.01%
0.00%
-0.14%
$ 113.85M
$ 112.17K
30
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10751
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
31
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2029
0.00%
+7.97%
+7.29%
$ 89.85M
$ 815.03K
32
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00273993
+0.40%
-0.00%
-2.90%
$ 87.42M
$ 267.56K
33
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1937
+0.88%
-0.76%
-13.77%
$ 55.49M
$ 396.32K
34
$ 0.004532
+0.15%
-0.11%
-6.03%
$ 39.48M
$ 11.94M
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007436
+0.22%
-2.91%
-10.70%
$ 37.36M
$ 7.73M
36
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.15
+0.10%
+0.00%
+0.17%
$ 34.86M
$ 62.72K
37
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
38
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2873
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
39
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0.1763
-0.06%
-2.17%
-11.86%
$ 12.91M
$ 281.09K
41
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02136
+1.56%
+5.87%
+7.04%
$ 8.43M
$ 4.76M
42
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 63,167
+0.12%
0.00%
+0.38%
$ 8.08M
$ 4.39M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006199
-0.69%
-0.60%
+0.41%
$ 3.05M
$ 93.65M
44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
45
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 2.62M
$ 10.89M
46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
47
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009527
+0.42%
+2.17%
-3.45%
$ 2.36M
$ 5.72M
48
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605.31
+0.25%
+1.30%
+0.96%
$ 2.20M
$ 12.19
49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 1.09M
$ 21.30K
50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 62 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1843.48B
โทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น GEOD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 62 โทเค็นแบบบริดจ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, BNB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นแบบบริดจ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นแบบบริดจ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1843.48B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นแบบบริดจ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง