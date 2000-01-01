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โทเค็น ระบบนิเวศ Cardano ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cardano เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1786
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
3
FET
FET
FET
$ 0.1252
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03616
0.00%
-3.97%
-6.89%
$ 42.52M
$ 28.06M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02959
0.00%
+0.51%
+0.24%
$ 25.25M
$ 2.01M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003072
+0.13%
+1.45%
-10.16%
$ 22.94M
$ 191.17M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.199229
0.00%
+0.02%
-14.92%
$ 19.47M
$ 1.69K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.055116
+0.30%
-0.02%
-6.04%
$ 13.13M
$ 3.81K
9
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02001075
+0.30%
-0.01%
-6.72%
$ 9.58M
$ 10.15K
10
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 1.0
+1.61%
+0.02%
+1.59%
$ 9.53M
$ 5.45K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.439783
+2.48%
+0.09%
+9.56%
$ 7.91M
$ 20.90K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.005
+0.88%
+0.01%
+0.30%
$ 6.79M
$ 12.45K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 5.812E-9
-0.56%
-2.40%
-10.13%
$ 5.81M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003002
+0.37%
-1.55%
-6.51%
$ 5.17M
$ 5.43M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00143253
+1.63%
+0.00%
-8.53%
$ 4.28M
$ 2.49K
16
Djed
Djed
DJED
$ 0.999079
+1.20%
+0.01%
+1.82%
$ 4.02M
$ 9.26K
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007745
+0.89%
+1.28%
-5.32%
$ 3.86M
$ 7.08M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.176119
+1.61%
-0.00%
+2.11%
$ 3.58M
$ 257.82
19
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
0.00%
+3.31%
-2.34%
$ 3.11M
$ 6.54M
20
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.141849
+1.70%
-0.09%
-23.04%
$ 2.84M
$ 33.11K
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.154727
+1.66%
--
-8.74%
$ 2.63M
$ 228.73
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173964
0.00%
--
-6.36%
$ 1.80M
$ 77.53
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.084433
+1.65%
+0.01%
-8.14%
$ 1.61M
$ 369.60
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.082141
+1.98%
-0.07%
-14.17%
$ 1.26M
$ 8.01K
26
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010131
+0.80%
-0.00%
-12.15%
$ 1.17M
$ 6.85
27
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.00125
0.00%
-5.09%
-16.44%
$ 1.16M
$ 458.98K
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.001775
-0.06%
-8.06%
-10.62%
$ 891.22K
$ 15.58M
29
Surge
Surge
SURGE
$ 0.03306846
-1.34%
+0.07%
+21.75%
$ 826.24K
$ 10.73K
30
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00075497
+1.43%
-0.09%
-25.46%
$ 754.98K
$ 1.34K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00138027
+1.43%
--
-9.42%
$ 411.23K
$ 34.67
32
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01489616
+0.97%
-0.03%
-12.84%
$ 393.25K
$ 93.17
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 4.83E-6
-0.62%
+0.80%
-15.41%
$ 370.40K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00385535
+1.42%
0.00%
-5.63%
$ 369.37K
$ 160.81
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.2797
-2.65%
-2.85%
-6.77%
$ 330.95K
$ 1.42K
36
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.00164572
+0.06%
+0.02%
+1.96%
$ 299.70K
$ 20.61K
37
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00031369
0.00%
-0.00%
-10.97%
$ 282.23K
$ 86.46
38
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.0123545
0.00%
0.00%
-19.51%
$ 253.27K
$ 511.34
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
0.00%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 2.84388E-7
0.00%
-1.50%
-9.52%
$ 119.46K
--
41
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.394E-5
-0.52%
-1.10%
-2.35%
$ 101.74K
--
42
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 9.302E-5
-0.51%
-4.50%
-12.44%
$ 93.00K
--
43
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00209377
+1.46%
--
-9.94%
$ 74.69K
$ 0.52
44
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 71.21K
--
45
VIPER
VIPER
VIPER
$ 9.02352E-7
0.00%
-3.30%
-12.39%
$ 69.23K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 5.803E-5
0.00%
-8.70%
-8.01%
$ 57.68K
--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 5.58939E-7
-0.56%
-1.60%
-19.91%
$ 38.57K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
0.00%
$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
0.00%
$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00024142
0.00%
--
+3.11%
$ 21.96K
$ 19.41

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Cardano คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Cardano เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 59 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $81.80B
โทเค็น ระบบนิเวศ Cardano ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Cardano ที่ติดตามบน MEXC นั้น ATLAS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Cardano กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 59 ระบบนิเวศ Cardano ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Cardano ยอดนิยม รวมถึง USDC, ADA, FET. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Cardano คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Cardano ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $81.80B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cardano นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง