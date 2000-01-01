ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ MultiversX เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.65
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.638
-0.11%
-0.38%
-4.79%
$ 79.69M
$ 24.20K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2953
-0.14%
-2.12%
-5.60%
$ 20.72M
$ 206.52K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007309
-1.31%
+1.61%
-40.86%
$ 10.89M
$ 152.11M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.0123
-0.65%
+3.94%
-11.26%
$ 10.02M
$ 9.99M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.65
0.00%
0.00%
-4.68%
$ 5.72M
$ 41.14K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453627
0.00%
+0.05%
+2.54%
$ 2.79M
$ 1.29K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016654
+0.04%
-0.53%
-6.38%
$ 1.90M
$ 15.81M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01539779
+0.20%
-0.01%
-2.73%
$ 1.25M
$ 1.05K
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.48677E-7
-0.08%
+0.20%
-0.74%
$ 1.01M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 2.96
0.00%
-0.00%
-3.90%
$ 945.10K
$ 434.15
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01122205
-0.19%
-0.01%
-9.70%
$ 808.76K
$ 383.92
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00020153
0.00%
+0.12%
+62.21%
$ 191.03K
$ 923.48
14
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016641
-0.10%
0.00%
-8.21%
$ 137.71K
$ 13.36
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00012891
-0.10%
0.00%
-5.25%
$ 113.43K
$ 0.00
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00023559
-0.04%
0.00%
-4.65%
$ 101.98K
$ 13.32
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.493E-5
0.00%
+0.90%
+3,892,585.85%
$ 64.92K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57174E-7
-0.13%
-0.10%
-0.13%
$ 31.93K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-9.34%
$ 29.99K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00224047
+0.10%
-0.00%
-3.18%
$ 22.67K
$ 77.78
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.0016091
+0.15%
+0.01%
+2.99%
$ 16.06K
$ 276.37
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000486
+0.62%
+1.67%
+8.72%
--
$ 200.57M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 23 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $14.77B
โทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX ที่ติดตามบน MEXC นั้น RARE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 23 ระบบนิเวศ MultiversX ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX ยอดนิยม รวมถึง HYPE, EGLD, CYBER. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ MultiversX คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ MultiversX ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $14.77B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ MultiversX นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง