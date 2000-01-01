บล็อกเชนสำหรับ IoT ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทางกายภาพและเครื่องจักรอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่ต้องอาศัยความเชื่อถือจากตัวกลาง เครือข่ายเหล่านี้ใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์เพื่อรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และรองรับธุรกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติในเศรษฐกิจแบบเครื่องจักรสู่เครื่องจักร (M2M) โทเค็นในกลุ่มนี้ถูกใช้เพื่อชำระค่าการใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล และขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง