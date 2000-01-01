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โทเค็น Internet of Things (IoT) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

บล็อกเชนสำหรับ IoT ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทางกายภาพและเครื่องจักรอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่ต้องอาศัยความเชื่อถือจากตัวกลาง เครือข่ายเหล่านี้ใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์เพื่อรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และรองรับธุรกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติในเศรษฐกิจแบบเครื่องจักรสู่เครื่องจักร (M2M) โทเค็นในกลุ่มนี้ถูกใช้เพื่อชำระค่าการใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล และขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004395
0.00%
-2.27%
-5.56%
$ 378.42M
$ 7.12M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003847
+0.05%
-0.97%
-3.30%
$ 191.10M
$ 15.07M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00421338
+0.92%
+0.06%
+10.97%
$ 77.59M
$ 2.77M
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
-0.68%
-1.01%
+0.68%
$ 40.58M
$ 23.81M
5
IO
IO
IO
$ 0.11204
-0.20%
-0.77%
-7.90%
$ 39.10M
$ 1.07M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1691
-0.12%
-1.85%
-9.09%
$ 31.67M
$ 334.91K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002595
0.00%
-0.84%
-2.74%
$ 24.50M
$ 26.12M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00070754
0.00%
-0.01%
-6.28%
$ 19.67M
$ 13.50K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006291
0.00%
+5.25%
-8.65%
$ 2.55M
$ 90.24M
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.0424
+0.40%
-13.70%
-13.08%
$ 1.61M
$ 1.62M
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00178565
+0.06%
+0.00%
-11.49%
$ 1.44M
$ 501.20K
12
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00137
+3.70%
0.00%
-11.95%
$ 668.75K
$ 7.93M
13
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.0015144
-0.12%
-0.02%
-22.33%
$ 601.52K
$ 2.34K
14
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004408
-0.11%
+1.00%
-3.64%
$ 468.25K
$ 4.05M
15
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
16
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00022275
0.00%
--
-0.49%
$ 163.21K
$ 3.87
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01805812
0.00%
-0.05%
-30.87%
$ 126.41K
$ 1.28K

คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มคริปโต Internet of Things (IoT) คืออะไร
กลุ่มสกุลเงินดิจิทัล Internet of Things (IoT) มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางที่เชื่อถือได้ และการทำธุรกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ทางกายภาพและเครื่องจักรอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน
เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยปรับปรุงเครือข่าย Internet of Things (IoT) อย่างไร
เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยยกระดับเครือข่าย Internet of Things (IoT) โดยจัดให้มีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยป้องกันการบิดเบือนข้อมูล และขจัดจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวในระบบการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรจำนวนมาก
โทเค็นสกุลเงินดิจิทัล IoT ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอะไร
โทเค็นสกุลเงินดิจิทัล IoT ส่วนใหญ่ใช้เพื่อชำระค่าแบนด์วิดท์ของเครือข่าย สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ และดำเนินการชำระเงินแบบเครื่องจักรสู่เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงของมนุษย์หรือระบบธนาคารแบบดั้งเดิม
Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ในกลุ่ม IoT คืออะไร
Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ใช้โทเค็น IoT เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้บุคคลทั่วโลกติดตั้งและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ เช่น เราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง