ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น มีมบน Base ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีมบน Base เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,228.66
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004484
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14584
+0.08%
+1.49%
+5.52%
$ 144.42M
$ 902.96K
6
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1229
0.00%
-14.12%
+17.61%
$ 71.16M
$ 1.18M
7
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006244
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007974
+0.05%
-0.25%
-6.96%
$ 54.98M
$ 79.07M
9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001003
0.00%
-1.18%
-3.56%
$ 42.19M
$ 476.85M
10
Purr
Purr
PURR
$ 0.06825
-0.41%
+1.94%
+4.07%
$ 40.65M
$ 817.99K
11
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00381499
+0.01%
-0.03%
-9.54%
$ 37.80M
$ 2.71M
12
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009516
+0.38%
-1.99%
-7.06%
$ 37.17M
$ 636.76B
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.12667
-5.45%
+8.85%
-11.27%
$ 28.26M
$ 15.33M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010074
+0.08%
-2.03%
-19.18%
$ 23.44M
$ 56.14M
15
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003069
+0.13%
+1.45%
-10.16%
$ 22.94M
$ 191.17M
16
Based
Based
BASED
$ 0.07963
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001685
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01037283
0.00%
--
+0.25%
$ 10.37M
$ 1.25
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01472
+1.24%
-0.94%
-5.59%
$ 8.16M
$ 3.52M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.011968
-0.13%
-1.71%
-0.19%
$ 7.18M
$ 4.67M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005102
+0.04%
-0.45%
+0.85%
$ 5.10M
$ 11.39B
22
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001648
+0.49%
-1.67%
-1.61%
$ 4.77M
$ 42.69M
23
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005173
+1.18%
+0.75%
-1.84%
$ 4.71M
$ 1.72B
24
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00007083
-0.32%
+23.91%
+17.25%
$ 4.70M
$ 1.33B
25
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464625
0.00%
0.00%
+30.85%
$ 4.65M
$ 20.00K
26
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.067E-8
+0.30%
+0.10%
+48.94%
$ 4.03M
--
27
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004016
-0.05%
-1.02%
-6.27%
$ 3.90M
$ 15.04M
28
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007728
+0.89%
+1.28%
-5.32%
$ 3.86M
$ 7.08M
29
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2566
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
30
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.00286
+0.07%
+4.97%
-5.51%
$ 2.83M
$ 21.45M
31
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.748E-5
-1.08%
+2.60%
+2.04%
$ 2.75M
--
32
GME
GME
GME
$ 0.0003439
-0.12%
-2.48%
-6.57%
$ 2.36M
$ 156.16M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001844
0.00%
-3.91%
-11.05%
$ 1.84M
$ 17.63M
34
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.69E-6
0.00%
-0.50%
+12.67%
$ 1.69M
--
35
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00173563
+0.87%
+0.01%
-4.97%
$ 1.69M
$ 86.06K
36
Kittehcoin
Kittehcoin
MEOW
$ 0.00165611
-12.38%
+17.87%
+2,474.00%
$ 1.66M
$ 5.87M
37
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.00011792
+0.05%
0.00%
-5.81%
$ 1.65M
$ 85.26
38
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001711
+0.12%
-0.64%
+0.77%
$ 1.64M
$ 31.93T
39
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00140684
0.00%
+0.02%
-3.21%
$ 1.41M
$ 3.75K
40
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002221
-0.23%
+0.05%
-2.08%
$ 1.37M
$ 181.95M
41
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.0001326
-0.07%
-0.00%
-1.85%
$ 1.33M
$ 197.44K
42
BORED
BORED
BORED
$ 0.00039872
+0.02%
+0.00%
+0.33%
$ 1.25M
$ 48.44
43
Ping
Ping
PING
$ 0.00120549
+0.08%
-0.00%
-1.38%
$ 1.21M
$ 25.75K
44
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001011
+0.10%
-8.92%
-15.33%
$ 1.01M
$ 6.48M
45
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00124927
+0.07%
-0.01%
-1.43%
$ 996.49K
$ 305.97
46
noice
noice
NOICE
$ 1.037E-5
+2.98%
-0.20%
+5.60%
$ 929.01K
--
47
Dimes
Dimes
DIME
$ 8.4E-6
0.00%
+0.50%
-5.41%
$ 839.82K
--
48
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01603
+0.19%
-1.77%
-3.95%
$ 681.11K
$ 1.27M
49
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000715
0.00%
-0.87%
+1.42%
$ 670.41K
$ 224.46M
50
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.49E-6
0.00%
+0.20%
-1.97%
$ 616.54K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีมบน Base คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีมบน Base เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 221 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1271.29B
โทเค็น มีมบน Base ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีมบน Base ที่ติดตามบน MEXC นั้น TRUMPENG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 46.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีมบน Base กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 221 มีมบน Base ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีมบน Base ยอดนิยม รวมถึง BTC, SHIB, PEPE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีมบน Base คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีมบน Base ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1271.29B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีมบน Base นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง