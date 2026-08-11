Сегодняшняя цена ZynCoin

Текущая цена ZynCoin (ZYN) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZYN на USD составляет $ 0 за ZYN.

На данный момент ZynCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 376 796, при оборотном предложении 903,82M ZYN. В течение последних 24 часов, ZYN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,173802, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZYN изменился на -0,11% за последний час и на -1,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,27.

Рыночная информация ZynCoin (ZYN)

Рыночная капитализация $ 376,80K$ 376,80K $ 376,80K Объем (24Ч) $ 7,27$ 7,27 $ 7,27 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 376,80K$ 376,80K $ 376,80K Оборотное предложение 903,82M 903,82M 903,82M Общее предложение 903 820 451,875591 903 820 451,875591 903 820 451,875591

Текущая рыночная капитализация ZynCoin составляет $ 376,80K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,27. Циркулируещее обращение ZYN составляет 903,82M, а общее предложение – 903820451.875591. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 376,80K.