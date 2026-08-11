Что сейчас торгуется у zkCLOB?

Текущая цена: ₽0.147161809702579840000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.42%.

Привлекает ли Z внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK).

Насколько ликвиден рынок zkCLOB?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно Z?

При наличии 44846141.64140557 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как zkCLOB соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽5.9036503436832320000 и ATL — ₽0.142800733784633680000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется zkCLOB?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность zkCLOB.