Сегодняшняя цена zenZEC

Текущая цена zenZEC (ZENZEC) сегодня составляет $ 268,79 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZENZEC на USD составляет $ 268,79 за ZENZEC.

На данный момент zenZEC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 132 919, при оборотном предложении 494,51 ZENZEC. В течение последних 24 часов, ZENZEC торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 733,1, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZENZEC изменился на -- за последний час и на +241,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,34.

Рыночная информация zenZEC (ZENZEC)

Рыночная капитализация $ 132,92K$ 132,92K $ 132,92K Объем (24Ч) $ 7,34$ 7,34 $ 7,34 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 132,92K$ 132,92K $ 132,92K Оборотное предложение 494,51 494,51 494,51 Общее предложение 494,51437135 494,51437135 494,51437135

Текущая рыночная капитализация zenZEC составляет $ 132,92K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,34. Циркулируещее обращение ZENZEC составляет 494,51, а общее предложение – 494.51437135. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,92K.