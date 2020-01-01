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Топ токенов категории Портфель Pump Fund по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Портфель Pump Fund. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
PUMPCADE
PUMPCADE
PUMPCADE
$ 0.01373354
+2.90%
-0.11%
-19.21%
$ 13.71M
$ 577.32K
2
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00128699
+0.70%
-0.03%
-16.78%
$ 1.22M
$ 48.24K
3
BloxAPI
BloxAPI
BLOXX
$ 0.00017063
-0.02%
+0.13%
-12.10%
$ 170.63K
$ 10.75K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Портфель Pump Fund и почему они так популярны?
Токены категории Портфель Pump Fund представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $15.10M.
Какой токен из категории Портфель Pump Fund демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Портфель Pump Fund, отслеживаемых на MEXC, BLOXX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.13% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Портфель Pump Fund находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Портфель Pump Fund, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Портфель Pump Fund относятся PUMPCADE, ZAUTH, BLOXX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Портфель Pump Fund?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Портфель Pump Fund составляет примерно $15.10M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Портфель Pump Fund, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.