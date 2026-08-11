Сегодняшняя цена your hood

Текущая цена your hood (UHOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UHOOD на USD составляет $ 0 за UHOOD.

На данный момент your hood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,714.74, при оборотном предложении 968.15M UHOOD. В течение последних 24 часов, UHOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00107978, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UHOOD изменился на -- за последний час и на -13.92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация your hood (UHOOD)

Рыночная капитализация $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Оборотное предложение 968.15M 968.15M 968.15M Общее предложение 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

Текущая рыночная капитализация your hood составляет $ 9.71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UHOOD составляет 968.15M, а общее предложение – 968150316.723112. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.03K.