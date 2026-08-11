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Текущая цена your hood сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UHOOD составляет 9,714.74 USD. Отслеживайте обновления цен UHOOD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена your hood сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UHOOD составляет 9,714.74 USD. Отслеживайте обновления цен UHOOD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена your hood (UHOOD)

Не в листинге

Текущая цена 1 UHOOD в USD:

$0.00001003
$0.00001003$0.00001003
-3.40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены your hood (UHOOD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:34:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена your hood

Текущая цена your hood (UHOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UHOOD на USD составляет $ 0 за UHOOD.

На данный момент your hood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,714.74, при оборотном предложении 968.15M UHOOD. В течение последних 24 часов, UHOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00107978, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UHOOD изменился на -- за последний час и на -13.92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация your hood (UHOOD)

$ 9.71K
$ 9.71K$ 9.71K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

968.15M
968.15M 968.15M

968,150,316.723112
968,150,316.723112 968,150,316.723112

Текущая рыночная капитализация your hood составляет $ 9.71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UHOOD составляет 968.15M, а общее предложение – 968150316.723112. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.03K.

История цен your hood в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107978
$ 0.00107978$ 0.00107978

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.13%

-13.92%

-13.92%

История цен your hood (UHOOD) в USD

За сегодня изменение цены your hood на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены your hood на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены your hood на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены your hood на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2.13%
30 дней$ 0-98.60%
60 дней$ 0--
90 дней----

Прогноз цены your hood

Прогноз цены your hood (UHOOD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UHOOD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены your hood (UHOOD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена your hood потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену your hood достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UHOOD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены your hood».

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Источник your hood (UHOOD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Name ServiceRobinhood Ecosystem

О your hood

Какова текущая рыночная цена UHOOD?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -2.13% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у your hood на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, UHOOD демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов UHOOD?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты UHOOD. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для your hood?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность UHOOD на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции UHOOD в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:34:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии your hood (UHOOD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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up

up

UPROBINHOOD

$0.3608
$0.3608$0.3608

+260.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.48887
$0.48887$0.48887

+877.74%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01668
$0.01668$0.01668

+33.12%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17690
$0.17690$0.17690

-12.38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4.3269
$4.3269$4.3269

+140.23%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.48887
$0.48887$0.48887

+877.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4.3269
$4.3269$4.3269

+140.23%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.027699
$0.027699$0.027699

+85.93%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0162
$0.0162$0.0162

+15.71%

Myros

Myros

MY

$0.0177
$0.0177$0.0177

+18.00%

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