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Топ токенов категории Служба имен по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Служба имен. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09156
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.218
+0.41%
-1.89%
-1.31%
$ 170.28M
$ 12.87K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0.01806
-0.06%
-1.47%
+5.98%
$ 17.91M
$ 3.30M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01189
+0.17%
+0.08%
+4.94%
$ 3.56M
$ 4.33M
5
Handshake
Handshake
HNS
$ 0.001988
0.00%
+2.11%
+11.69%
$ 1.35M
$ 39.58K
6
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00037892
+0.33%
-0.10%
-18.57%
$ 947.03K
$ 380.71
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00355241
-0.18%
-0.02%
-9.44%
$ 611.61K
$ 1.57K
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
-0.69%
$ 236.69K
$ 2.65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.076E-5
-0.34%
-0.60%
+2.06%
$ 103.79K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00070015
0.00%
--
+13.18%
$ 36.03K
$ 242.81
11
your hood
your hood
UHOOD
$ 1.001E-5
-0.10%
-3.60%
-13.18%
$ 9.69K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Служба имен и почему они так популярны?
Токены категории Служба имен представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $905.72M.
Какой токен из категории Служба имен демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Служба имен, отслеживаемых на MEXC, HNS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.11% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Служба имен находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Служба имен, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Служба имен относятся BDX, ENS, FIDA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Служба имен?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Служба имен составляет примерно $905.72M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Служба имен, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.