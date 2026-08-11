Сегодняшняя цена Yorozu

Текущая цена Yorozu (YORO) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YORO на USD составляет $ 0 за YORO.

На данный момент Yorozu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 295,53, при оборотном предложении 946,16M YORO. В течение последних 24 часов, YORO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00286821, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YORO изменился на +0,09% за последний час и на -9,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Yorozu (YORO)

Рыночная капитализация $ 17,30K$ 17,30K $ 17,30K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18,28K$ 18,28K $ 18,28K Оборотное предложение 946,16M 946,16M 946,16M Общее предложение 946 159 236,2321106 946 159 236,2321106 946 159 236,2321106

Текущая рыночная капитализация Yorozu составляет $ 17,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YORO составляет 946,16M, а общее предложение – 946159236.2321106. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,28K.