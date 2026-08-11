Сегодняшняя цена YieldNest RWA MAX

Текущая цена YieldNest RWA MAX (YNRWAX) сегодня составляет $ 0,968676 с изменением 1,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YNRWAX на USD составляет $ 0,968676 за YNRWAX.

На данный момент YieldNest RWA MAX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8 220 113, при оборотном предложении 8,49M YNRWAX. В течение последних 24 часов, YNRWAX торговался в диапазоне от $ 0,957085 (минимум) до $ 0,969358 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,074, тогда как исторический минимум составил $ 0,233792.

В краткосрочной перспективе YNRWAX изменился на -0,00% за последний час и на +3,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,49K.

Рыночная информация YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Рыночная капитализация $ 8,22M$ 8,22M $ 8,22M Объем (24Ч) $ 5,49K$ 5,49K $ 5,49K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,22M$ 8,22M $ 8,22M Оборотное предложение 8,49M 8,49M 8,49M Общее предложение 8 485 881,706555815 8 485 881,706555815 8 485 881,706555815

Текущая рыночная капитализация YieldNest RWA MAX составляет $ 8,22M, при 24-часовом объеме торгов $ 5,49K. Циркулируещее обращение YNRWAX составляет 8,49M, а общее предложение – 8485881.706555815. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,22M.