Сегодняшняя цена XPT

Текущая цена XPT (XPT) сегодня составляет $ 0,00129911 с изменением 3,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XPT на USD составляет $ 0,00129911 за XPT.

На данный момент XPT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 299 107, при оборотном предложении 999,99M XPT. В течение последних 24 часов, XPT торговался в диапазоне от $ 0,00132071 (минимум) до $ 0,00135865 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03226485, тогда как исторический минимум составил $ 0,00120165.

В краткосрочной перспективе XPT изменился на -2,15% за последний час и на +5,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,84K.

Рыночная информация XPT (XPT)

Рыночная капитализация $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Объем (24Ч) $ 2,84K$ 2,84K $ 2,84K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 994 803,096829 999 994 803,096829 999 994 803,096829

Текущая рыночная капитализация XPT составляет $ 1,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,84K. Циркулируещее обращение XPT составляет 999,99M, а общее предложение – 999994803.096829. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,30M.